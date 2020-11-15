А вы знаете о побочных эффектах антибиотиков?

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Мясников предупредил об опасном влиянии некоторых антибиотиков на слух.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности неконтролируемого приема антибиотиков для человеческого организма. По его словам, некоторые препараты могут спровоцировать необратимую глухоту.
«Существует ряд антибиотиков - правда, довольно старых, - но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и еще ряд препаратов», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников отметил, что они являются ототоксичными, т.е. действуют, как «выстрел над ухом». Он добавил, что некоторые препараты оказывают влияние на слуховые рецепторы, как бы «подстригая» их, и тем самым приводят к глухоте.
Также причиной потери слуха Мясников назвал противогрибковые препараты или мочегонные лекарства, такие как «Фуросемид». Врач пояснил, что они воздействуют на слуховой нерв и могут вызывать необратимую глухоту.
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