Учить, играя: памятка молодым родителям

|
Психологи утверждают, что обучение детей обязательно должно быть связано с игрой. Малышам вечно не сидится на месте, а детская фантазия способна сотворить целые миры. Требовать от ребенка ответственного, взрослого поведения было бы жестоко и попросту бесполезно. Но совместив игру и обучение, можно добиться феноменальных результатов, ведь недаром говорят опытные педагоги, что в каждом ребенке живет гений – нужно лишь заинтересовать его и бережно направить на путь развития.
Одним из надежных методов обучения являются детские раскраски. Они вносят огромный вклад в интеллектуальное и художественное воспитание малыша. Среди плюсов картинок-раскрасок – развитие творческого мышления и воображения, формирование навыков изобразительного искусства. Ребенок запоминает цвета, формы, развивает усидчивость и мелкую моторику.
Особое значение имеют математические раскраски. Они предназначены для детей, умеющих считать. Скачать их можно бесплатно. Например, практические задания по изучению дробей находятся по адресу https://childdevelop.ru/worksheets/tag-fraction-math/, и это лишь малая часть того богатства, которое предлагают образовательный сегмент интернета для практических занятий. Математические раскраски для ребенка представляют значительно больший интерес, нежели решение примеров. Очень популярна раскраска по номерам или символам – она помогает запоминать цвета и цифры. Раскраски по точкам усложняют задачу, ведь прежде чем закрасить рисунок, его нужно создать, соединив точки между собой. Это задание эффективно развивает пространственное и логическое мышление, подготавливает руку малыша к письму. Для расслабления хорошо подойдет яркая антистрессовая раскраска – она успокоит ребенка, поможет сосредоточиться на интеллектуальных задачах.
Не менее важны логопедические и тематические раскраски, штриховками и по клеточкам, а для больших теплых компаний – с родителями или друзьями подойдут maxi-раскраски, имеющие большой формат.
Развитию ребенка также содействуют настольные игры, от самых простых для малышей до пяти лет до сложных, предназначенных для детей до 12 лет. Среди самых популярных игр минувшего года – «Побег из курятника» (очень недорогая и веселая игра для самых маленьких, развивает моторику), «Коварный лис» (логическая игра для детей старше пяти лет, развивает внимательность), «Маша и Медведь. Русское лото» (увлекательная красочная игра), «Доббль» (рекомендуется для детей, готовящихся в школу).
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Учить, играя: памятка молодым родителям
Психологи утверждают, что обучение детей обязательно должно быть связано с игрой. Малышам вечно не сидится на месте, а детская фантазия способна сотворить целые миры. Требовать от ребенка ответственного, взрослого поведения было бы жестоко и попросту бесполезно. Но совместив игру и обучение, можно добиться феноменальных результатов, ведь недаром говорят опытные педагоги, что в каждом ребенке живет гений – нужно лишь заинтересовать его и бережно направить на путь развития.
-
А ваши внуки умеют… говорить?
Ответы у доски не учат школьников выражать свои мысли вслух, считает основатель Института публичных выступлений Ирина Баржак.
-
При изоляции молодежь больше внимания уделяет своему телу и питанию… до анорексии
Пандемия не могла не повлиять на людей. Они стали более уязвимы, растеряны, не могут понять, как строить планы на будущее и есть ли оно вообще. Юное поколение здесь не исключение. Его представители оказались оторванными от привычной им жизни, существуют вне коллективов, вне школ, вне реального человеческого общения. Как оказалось, вирус угнетает не только здоровье, но и психику. Многие психиатры, работающие с детьми и подростками, пишет немецкое издание Die Zeit, сообщают об увеличении числа пациентов с анорексией. Истории их болезней объединяет одно: все они начались во время пандемии. "Почти все говорили, что впервые либо повторно столкнулись с болезнью в период, когда были закрыты школы", - отмечает Готтфрид Барт, заместитель главного врача отделения детской и подростковой психиатрии Университетской клиники Тюбингена.
-
Проблема многих семей: ребенок не делает сам уроки. Советы психолога
Иногда бабушкам и дедушкам с внуками своим детям нужно помогать. Но вот незадача: каждый раз приходится с криками заставлять своего школяра садиться за уроки, а он все равно ловит ворон. И мама и папа говорят, что происходит та же история. Что делать? Рассказывает психолог Катерина Мурашова.
-
Игрушки — удовольствие для ребенка и острая проблема для экологии
Детская индустрия — часть экономики, заточенной на непрерывное производство и сбыт чрезмерного количества товаров.
-
Что делать ребенку, если над ним издеваются в интернете?
Кибербуллинг — одна из главных угроз, с которой могут столкнуться в интернете школьники. И книга Джастина Пэтчина и Самира Хиндуя «Написанное остается. Как сделать интернет-общение безопасным и комфортным» научит, как вести себя, чтобы не стать жертвой травли, и как строить виртуальное общение с другими людьми. Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы, в которой описываются способы защиты от кибербуллинга.
-
Недостатки репетиторов и удачная альтернатива - онлайн-школа Skysmart
Зачастую, выбрав репетитора, родители начинают предъявлять к нему разнообразные претензии. Рассмотрим недостатки репетиторов более подробно. И ответим на вопрос - какая альтернатива репетиторам существует?
-
Будущее ребенка не измеришь деньгами. Но всё же в него можно «вложиться»
Ребенка каждый родитель, по мнению психологов, может считать самым главным проектом своей жизни. И чтобы эта «задумка» была максимально успешной, сил придется приложить немало. Главной инвестицией в будущее малыша эксперты называют именно воспитание, а не материальные блага, которыми заботливые мамы и папы стараются окружить своих чад.
-
Психолог о «дистанционке»: Надо, чтобы роль родителей была не больше, а меньше
Невнимательность — одна из основных проблем, с которой сталкиваются дети на дистанционном обучении, но это поправимо, считает психолог Виктория Юркевич.
-
Как найти «общий язык»? Размышление молодого человека
Эта статья больше рассчитана на молодёжь, но и старшему поколению будет полезно разобраться во взаимоотношениях с молодыми.
-
Когда мальчика воспитывает только мама
Согласно статистике, на сегодняшний день в России неполных семей, где ребенка растит только мать – около 5,6 миллионов. На протяжении всей истории страны женщины очень часто в одиночку воспитывают сыновей. Такое происходит в каждом поколении. Какими вырастают юноши, у которых с детства перед глазами нет образца мужского поведения?
-
Лесные уроки
Однажды собрались мы с девятилетним внуком в поход. Взяли палатку, топорик, котелок, мешок спальный – вещи для походной жизни необходимые. Наладил я внуку рюкзачок, сам навьючился. С утра пораньше отправились. Путь не близкий – до настоящего леса часа три хода.
-
Не все обладают железной логикой, но этому можно поучиться при помощи книги
Помните, следуя «железной логике», друзья Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» отправили его на самолете в город Ленинград? К сожалению, мыслили они, принимая решение в аэропорту, не вполне логично. А вот как рассуждать логично, как убедительно уметь отстаивать свою точку зрения, как распознавать стереотипы и не поддаваться их влиянию и не только сможет рассказать книга Никиты Непряхина и Тараса Пащенко «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Не только на примере киногероев известного фильма, но и в повседневности можно заметить, как люди иногда мыслят и поступают весьма непоследовательно. И знание логики в большем объеме не помешало бы взрослым в России (книга, как следует из обложки, адресована подростковой аудитории, но и нам быть в курсе не помешает). А то мы на слово верим, что-то не понимаем, но рассуждаем, обсуждаем, сообразно своей оценке действуем.... И обратный ожидаемому результат в итоге не заставляет себя ждать. Давайте же почитаем отрывок из книги. Пусть прирастут и наши знания. Может в чем-то разбираться станем получше.
-
Игрушки для детей дошкольного возраста
Игрушки помогают детям получить необходимые навыки, ускорить психическое и физическое развитие. Однако их польза не безусловна. Чтобы игровые пособия успешно выполняли свои функции, они должны соответствовать возрасту ребенка. Не менее важна для всестороннего развития малышей и их дидактическая направленность. Какие игрушки для детей дошкольного возраста будут наиболее интересны и полезны, мы расскажем далее.
-
Учитель дал советы по усвоению школьной программы в условиях «удаленки»
Валерий Соловей рассказал, как папы и мамы могут помочь школьникам компенсировать пробелы, неизбежные при обучении онлайн. Учитель и политолог Валерий Соловей заявил, что решение о карантине, по его информации, отложено до октября. Ранее Соловей говорил, что россиян с высокой долей вероятности отправят на самоизоляцию в двадцатых числах сентября.
-
Плановые прививки и защитные маски: не опасно ли это всё для наших внуков?
Эпидемия коронавируса многое изменила в нашей жизни. И, конечно, особенно мы тревожимся за детей. Например, можно ли им ставить во время эпидемии плановые прививки? Данные процедуры, как отмечается, помогают мальчишкам и девчонкам спокойнее пройти тот период, когда высока вероятность заражения разными вирусами. Но есть здесь, как и практически в любом деле, свои нюансы.
-
Беседа о прошлом
Мы сидим с бабушкой на кухне, пьём чай с прошлогодним малиновым вареньем. Я смотрю, как руки бабушки бережно открывают банку и кладут мне в кружку пару ложечек этого сладкого, любимого с детства лакомства. Через эти руки я вдруг осознаю, что бабушка моя уже старенькая, а я никогда прежде не расспрашивала её о беззаботном времени юности. Так и возник этот разговор.
-
Новый феномен – цифровое детство. Каково это?
Галина Солдатова, профессор кафедры психологии МГУ, психолог, руководитель бесплатной горячей линии помощи «Дети онлайн» рассказала, как поменялись жизнь ребенка и его сознание в эпоху интернета и что ему угрожает в виртуальной реальности.
-
Поколение внуков глазами психиатра: «Не очень умеют находить радость в жизни»
От чего чаще всего страдают наши дети, о каких проблемах общества сигнализирует детская психиатрия? Беседа с Анной Басовой, доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, заместителем директора по научной работе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой.
-
Включаем фантазию: Как весело отметить день рождения ребенка дома
В последнее время стало очень модно справлять детские дни рождения в игровых комнатах, квестах, кафе, с приглашением аниматоров и кучи гостей. Неплохо, конечно, тем более что потом получается множество красивых фотографий, которыми не зазорно похвастаться в инстаграме и прочих соцсетях. Но в этом году, когда заведения общепита, культурно-развлекательные центры, игровые комнаты и т.п. учреждения закрыты либо только-только начинают открываться, родителям приходится напрячься, чтобы устроить ребенку незабываемый праздник в домашних условиях или на природе. Впрочем, если включить фантазию, то все может получиться!