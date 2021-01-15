Учить, играя: памятка молодым родителям

Психологи утверждают, что обучение детей обязательно должно быть связано с игрой. Малышам вечно не сидится на месте, а детская фантазия способна сотворить целые миры. Требовать от ребенка ответственного, взрослого поведения было бы жестоко и попросту бесполезно. Но совместив игру и обучение, можно добиться феноменальных результатов, ведь недаром говорят опытные педагоги, что в каждом ребенке живет гений – нужно лишь заинтересовать его и бережно направить на путь развития.

Одним из надежных методов обучения являются детские раскраски. Они вносят огромный вклад в интеллектуальное и художественное воспитание малыша. Среди плюсов картинок-раскрасок – развитие творческого мышления и воображения, формирование навыков изобразительного искусства. Ребенок запоминает цвета, формы, развивает усидчивость и мелкую моторику.

Особое значение имеют математические раскраски. Они предназначены для детей, умеющих считать. Скачать их можно бесплатно. Например, практические задания по изучению дробей находятся по адресу https://childdevelop.ru/worksheets/tag-fraction-math/, и это лишь малая часть того богатства, которое предлагают образовательный сегмент интернета для практических занятий. Математические раскраски для ребенка представляют значительно больший интерес, нежели решение примеров. Очень популярна раскраска по номерам или символам – она помогает запоминать цвета и цифры. Раскраски по точкам усложняют задачу, ведь прежде чем закрасить рисунок, его нужно создать, соединив точки между собой. Это задание эффективно развивает пространственное и логическое мышление, подготавливает руку малыша к письму. Для расслабления хорошо подойдет яркая антистрессовая раскраска – она успокоит ребенка, поможет сосредоточиться на интеллектуальных задачах.

Не менее важны логопедические и тематические раскраски, штриховками и по клеточкам, а для больших теплых компаний – с родителями или друзьями подойдут maxi-раскраски, имеющие большой формат.

Развитию ребенка также содействуют настольные игры, от самых простых для малышей до пяти лет до сложных, предназначенных для детей до 12 лет. Среди самых популярных игр минувшего года – «Побег из курятника» (очень недорогая и веселая игра для самых маленьких, развивает моторику), «Коварный лис» (логическая игра для детей старше пяти лет, развивает внимательность), «Маша и Медведь. Русское лото» (увлекательная красочная игра), «Доббль» (рекомендуется для детей, готовящихся в школу).

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