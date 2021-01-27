Чем же заняться с внуками дома?

Время от времени бабушкам и дедушкам приходится водиться с внуками. И что же делать с ними в холодное время года? Ведь зима часто не предполагает комфортные дни, когда можно пройтись по улице, парку и в удовольствие погулять с подрастающим поколением. А значит, чем-то занять нужно детей в помещении, дома.

Итак, самое простое решение плодотворного времяпрепровождения – настольные игры. Есть традиционные, которые знакомы разным поколениям. К примеру, шашки, шахматы, домино или лото. В продаже имеются сейчас и другие варианты: всевозможные бродилки, логические игры, игры на развитие фантазии и воображение. Можно составить слова из букв – от руки, на листочках, а сервис в интернете будет для проверки и в помощь – все ли варианты были отражены?

Еще можно погрузиться совместно в какой-нибудь творческий процесс. Например, поучиться вязать, просто порисовать, сделать поделку, кормушку, починить что-то несложное, чтобы ребенок тоже всем этим проникся. Вариантов здесь масса.

Также отличным способом весело, интересно и с пользой провести время может стать приготовление блюд. Например, можно замесить и приготовить пирожки. Ничего если в силу возраста малыш многого не умеет. Раскатать какую-нибудь колбаску из теста даже и у двухлетки получится. А как приятно потом попробовать свою выпечку и маму с папой и других домочадцев ей угостить!

Ищем еще занятия дома. Можно устроить вечер просмотра фотографий. Старые альбомы наверняка есть у многих бабуль и дедуль. А часть снимков из сегодняшних дней, возможно, сохранена где-нибудь в интернете на специальных сервисах или в соцсетях. Если ребенок уже достаточно понимает (допустим, что он первоклассник), можно рассказать ему попутно с просмотром фото истории из своего детства. То есть добавить в такой развлекательный вечер и раздел типа «Воспоминания».

А еще можно в совместное время с внуками и от них старшему поколению чему-нибудь поучиться. Например, больше функций узнать в телефоне, познакомиться с приложениями и играми в гаджетах, которые интересны детям. Это тоже неплохо, ведь для связи бабушек, дедушек и внучков обязательно нужно искать точки соприкосновения и стараться быть друг с другом хоть в чем-то, современным языком говоря, на одной волне.

И напоследок вам анекдот. Он веселый, но не надо только его героине уподобляться.

- Ура, мама приехала! – бежала бабушка, обгоняя своих внуков.

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