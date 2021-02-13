Чем занять внуков: 5 способов

Внуки – большое счастье. Но просто так эти человечки не растут – о них надо заботиться, с ними играть и их развивать. А чем занять отпрысков детей, нужно еще придумать.

Например, отличный вид времяпрепровождения – за развивающими играми. Сейчас есть и виртуальные игры, и те, которые, можно выбрать и купить в магазине и принести домой. Они рассчитаны на разный возраст, предполагают разное количество участников, могут быть сюжетными или типа всевозможных головоломок. В интернете можно найти игры, которые полюбились людям на тв-экранах, например «Поле чудес» или «Кто хочет стать миллионером». Конечно, ничего выиграть там не получится, но зато всегда можно проверить уровень своей эрудиции и сообразительности.

Еще можно в качестве спокойного развлечения предложить любимым внукам послушать аудиосказки для детей. Например, на ночь или когда предполагается дневной отдых. Сказки, к слову, можно найти тут. Целых 90 разных произведений, которые можно слушать 19 часов без остановки. И даже переключать, если нет желания, не надо и что-то искать – сказки будут следовать одна за другой. А вообще на сайте существует плей-лист и по нему можно выбрать то, что будет интересно внуку или внучке.

Поделки – еще один способ отлично провести время дома. Какие-то подручные материалы ведь там всегда можно найти. А если нет особой фантазии, что сотворить, на помощь опять придет интернет. В Сети размещено огромное количество мастер-классов и немало идей – от простых в исполнении до очень сложных – тут уж кому что нравится и кто на что будет способен.

Теперь немного активности, не все же дома и в интернете сидеть. Выручкой в развлечении детей могут стать подвижные игры. Ну, бабушки-дедушки, вспоминаем? Салочки, прятки, выше ноги от земли, выжигало, казаки-разбойники, лапта, классики, резиночки. И это лишь малая часть, что можно придумать. А можно и просто во дворе позаниматься спортом со своим внуком-внучкой. Практически каждая детская площадка оснащена баскетбольным кольцом, теннисным столом, тренажерами для взрослых и специальными комплексами для детей. Найдется, чем с ребятней заняться? Конечно!

И еще прекрасное времяпрепровождение с внуками – совместный выход куда-нибудь. Снимаются постепенно коронавирусные ограничения, и значит полный вперед – в кино, театры, зоопарки, музеи, игровые комнаты и другие места. Да и просто погулять и зайти после в кафе с любимыми внуками – будет здорово. Ведь они так быстро растут. Стоит ценить каждую минуту, проведенную вместе.

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