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«Весной я болен…»
|Агнесса Ли
|10 Марта 2021 г.
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Именно весной, когда, казалось бы, самое время радоваться пробуждению природы, многие люди начинают чувствовать себя плохо.
Признаки весенней перестройки
Жалобы обычно выглядят так: резко кончились силы, нет настроения, хочется спать днем, а ночью никак
К этому могут присоединиться скачки давления, тахикардия, слабость, головокружения, головные боли, раздражительность, плаксивость.
Внешний вид тоже перестает радовать: бледность, сухая кожа, тусклые волосы.
Что происходит и почему?
Это признаки весенней перестройки. Меняются биологические ритмы, атмосферное давление, температура и длительность светового дня. Тяжело всем, а особенно людям с хроническими заболеваниями и метеозависимым.
Еще одна причина происходящего: большое количество простых углеводов в пище и нехватка витаминов.
Ухудшают ситуации стрессы и высокие нагрузки.
Что делать?
Больше спать. Например, начать ложиться раньше хотя бы на 30 минут.
Гулять час – полтора. Если не получается днем, то вечером перед сном.
Уменьшить круг обязанностей, не брать на себя лишнего.
Физические нагрузки нужны обязательно, но умеренные, те, которые по силам: бассейн, йога, растяжка, танцы.
Меньше кофе и прочих стимуляторов, больше воды и свежей зелени. К слову, зелень лучше не покупать в магазине, а вырастить на подоконнике.
Перестроить питание. Диеты сейчас не нужны, они будут дополнительным стрессом для организма, а вот уменьшить количество рафинированных углеводов в пище очень даже стоит. Да, овощи весной не те, витаминов в них маловато, но зато есть клетчатка. Поэтому будут полезны овощные гарниры, отруби, напитки из шиповника. Кисломолочные продукты улучшат работу кишечника и повысят иммунитет.
Если несмотря на принятые меры, ситуация не изменилась и все равно ни на что нет сил, или подобное состояние преследует уже давно – значит есть другие причины для снижения жизненной энергии. Это могут быть какие-то соматические (телесные) заболевания: нарушения кровообращения, эндокринные болезни, гиповитаминозы и другое. Депрессия, тревожное расстройство, хроническая усталость тоже вызывают ощущение полного отсутствия энергии. Все эти состояния невозможно устранить с помощью вышеперечисленных мер, они требуют диагностики и лечения.
И еще одно:
Для того, чтобы чувствовать себя хорошо независимо от сезонов и магнитных бурь, нужно следить за своим здоровьем регулярно. Тогда никакие перемены погоды будут не страшны.
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