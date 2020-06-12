Работающие пенсионеры: порадуют ли их в этом году индексацией?

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После последних новостей о том, что опекунам пенсионного возраста решили провести перерасчет, россияне массово стали задаваться вопросом, будет ли произведена индексация пенсий работающим пенсионерам в 2020 году. Депутаты уже не первый раз подают на рассмотрение проекты такого рода. Но их все время поджидает неудача, ведь правительство не может изыскать достаточное количество средств для погашения такой потребности населения.
Последние новости о проекте перерасчета средств для получателей пенсионных пособий
Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым из ЛДПР подала на рассмотрение Государственной думы новый проект закона. Он охватывает интересы тех пенсионеров, которые продолжают активно работать даже после того, как перешли границу выхода на заслуженный отдых.
Обычно люди так поступают по причине желания оставаться в коллективе, так как дома им скучно. Но еще чаще им приходится вынужденно идти на такие меры, так как полагающихся от государства выплат им попросту недостаточно для безбедного и комфортного существования.
Если проект успешно рассмотрят и одобрят, закон может вступить в силу уже с 1 июля 2020 года.
В качестве основания для подачи заявления на рассмотрение специалисты озвучили две причины:
нелегальный труд пенсионеров;
социальная напряженность.
В случае с неофициальной работой, государственная казна не получает значительную часть страховых взносов, которые можно было бы потом потратить на благие цели. Вместо этого значительное число работающих в тени пенсионеров нарочно или под давлением работодателя не спешат оформляться. Иначе они не смогут рассчитывать на ежегодную индексацию, как это полагается неработающей категории получателей пенсионных пособий.
Будет ли индексация выплат работающим пенсионерам в 2020 году?
У активно трудящихся на официальных основаниях пенсионеров ежегодная поправка на уровень инфляции проводилась последний раз в далеком 2016 году. Во все последующие годы она оставалась замороженной. И когда ее снова возвратят обратно, никто толком сказать не может, несмотря на многочисленные попытки депутатов из разных партий добиться желаемого для своего электората.
Согласно точке зрения противников разморозки пенсионной индексации, получатели из такой категории населения регулярно попадают под программу индексирования заработной платы. На фоне этого уровень подросшей инфляции они могут перекрыть за счет этой статьи доходов.
В свою очередь сами претенденты на перерасчет напоминают о том, что зачастую их пенсии значительно ниже, нежели у неработающих официально пенсионеров.
Невозможность получать добавки к выплатам на ежегодном основании побуждают пожилых россиян работать по чужим документам, нелегально или, в крайнем случае, только на полставки. Все вышеперечисленное не особенно сильно влияет на накопление трудового стажа.
До ЛДПР пытались провести подобный проект энтузиасты из числа питерских депутатов. Согласно пояснениям инициаторов, на карантине многие работающие пенсионеры столкнулись с непреодолимыми для себя трудностями.
Им пришлось смириться с необходимостью сидеть дома в случае, если возраст превышает 65 лет. Сделано это было ради безопасности граждан, но работодатели не особенно радужно отреагировали на такое предложение. История закончилась переводом таких сотрудников в режим неоплачиваемого отпуска, что сказалось на статье доходов.
Положения, на которые можно рассчитывать трудящимся пенсионерам в 2020 году
Так как закон о пенсионной индексации пока что официально не принят, пенсионеры могут рассчитывать разве что на относительно скромное повышение своего пособия во время августовской волны увеличения выплат. Речь идет о плановом перерасчете предварительно набранных пенсионных баллов. Один балл оценивается в 93 рубля.
За год работающие получатели пенсий не смогут скопить более трех баллов, что означает невозможность заработать себе значительную надбавку.
Претендовать на полноценную индексацию работающий пожилой россиянин сможет только в случае, если официально уволится. Из других ближайших вариантов надбавок стоит выделить увеличение накопительных пенсий, которое тоже стартует с августовской волной повышений. Подрастет такой формат начисления на целых 9,13%.
Столь значительный прирост объясняется тем, что за предыдущий год инвестирование пенсионных накоплений позволило обогнать индексацию в три раза. В общей сложности претендовать на повышение такого типа смогут около 80 тыс. россиян по всей стране.
Иногда люди, выйдя на заслуженный отдых, просто не могут на нем усидеть и продолжают либо начинают работать. А некоторых трудиться заставляет низкое пенсионное пособие от государства, которое зачастую все их финансовые траты просто не покрывает. И поэтому, конечно, индексация пенсий работающим не помешала бы, особенно сейчас, когда люди 65+ вынуждены проводить время дома. Да и вообще, разве лишними деньги бывают? И неужели наши пенсионеры не заслужили нормальной жизни на заслуженном отдыхе, чтобы с тревогой в финансовом плане им не приходилось думать о завтрашнем дне?
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