Пенсионер из сельской местности? Возможно, что положена надбавка!

Повышение пенсий сельским пенсионерам было запланировано российскими властями на сентябрь, и постановление уже вступило в силу. Но рассчитывать на пособие побольше смогут не все. Нужно соответствовать определенным требованиям.

Надбавка светит тем, кто официально не трудоустроен. А еще какие условия?

Сельские пенсионеры, которые трудились и проживают на территории РФ, могут претендовать на получение надбавки, составляющей 25% от показателя фиксированной выплаты к пенсии. В денежном эквиваленте дополнение к основной части пенсионного пособия составит 1,4 тыс. рублей.

Для получения полагающихся от государства средств необходимо, чтобы гражданин официально не был трудоустроен и в обычном порядке ему начислялась одна из следующих пенсий:

по старости;

по инвалидности.

Другими существенными условиями выступают подтверждения о том, что гражданин проживает на территории сельской местности, а также успел за рабочую жизнь скопить хотя бы 30 лет стажа. Учитывается не только работа в колхозах или совхозах, но и официальные отметки о работе на животноводческих фермах, в сфере растениеводства и рыбоводства.

На что еще можно рассчитывать в части доплат к пенсии в этом году?

Еще один вариант доплаты не привязан к плановой индексации, а зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. Согласно действующему законодательству, граждане, которые пересекли 80-летний рубеж, имеют право на доплату. Сумма выплаты равняется фиксированной части пенсии – выплата удваивается.

Сложность заключается только в том, что претендовать на такую материальную поддержку могут лишь люди, которые получают страховую пенсию, назначаемую по старости. На практике это означает, что те россияне, которые получают социальные пенсии или же если им государство выплачивает пособие по потере кормильца, не смогут претендовать на такие выплаты.

Отдельно в Пенсионном фонде напомнили о том, что пенсионеры, которые получают уход, тоже могут претендовать на дополнительные средства. Сумма составляет 1200 рублей. Она полагается в случае, если за пенсионером ухаживает гражданин, являющийся трудоспособным, но при этом официально не работающий. Если такой желающий помогает пенсионеру, который достиг 80 лет или же получил медицинское заключение, где речь идет о необходимости постоянного ухода со стороны, то добавка к основной части пенсии может быть назначена после соответствующего обращения.

Особенными являются ситуации в отношении жителей Крайнего Севера и тех, кто проживает в местности, которая к нему приравнена. При таком раскладе доплата увеличивается в соответствии с районным коэффициентом. Основной загвоздкой тут может послужить ситуация, когда человек, который ухаживает за пожилым гражданином, еще и стоит на учете в Центре занятости, получая пособие по безработице. В таком случае доплата производиться не будет.

Родителей-пенсионеров детей-студентов тоже выплаты ожидают

На дополнение могут претендовать пенсионеры, которые имеют детей. Речь идет о ситуациях, когда в семье есть:

ребенок на иждивении до совершеннолетия;

до совершеннолетия; ребенок-студент, который учится на очном отделении.

По состоянию на 2020 год сумма доплаты за каждого члена семьи, который является нетрудоспособным, назначается в размере 1,8 тыс. рублей. Она проходит индексацию ежегодно.

В Пенсионном фонде напомнили и о том, что уже с 1 октября пенсии, как и другие социальные выплаты, будут проводиться тем гражданам, которые успели получить в банке карточки платежной системы «Мир». Правило распространяется на всех, кто получает деньги от государства посредством банковских переводов.

Пенсии для многих пенсионеров это, как говорится, наше всё. В большинстве своем они являются для людей на заслуженном отдыхе единственным источником дохода. И поэтому по таким госпособиям желательно знать любые нововведения – кому повышают, когда и на сколько.

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По инф. 1rre.ru

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