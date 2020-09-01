Выплаты родителям-пенсионерам за детей-студентов: все в силе и даже будет побольше

Наверное, одним из самых волнительных вопросов каждого поколения является тот, который связан с пенсией. И не удивительно: реформы сменяют друг друга со скоростью света, возраст выхода на пенсию увеличивается, как и размер необходимого минимального страхового стажа, а размер пособия остается ничтожно...
Не секрет, что сегодня для удачного оформления страховой пенсии по старости и последующего получения данного вида платежа российским гражданам необходимо иметь определённый трудовой стаж и нужное количество баллов. И отталкиваясь от последней пенсионной реформы, которая предусматривает время выхода на...
Многие супруги, которые прожили вместе ни один десяток лет, наверняка слышали, что за подобный «стаж» можно получить материальное поощрение. Что это за выплаты, где и как их можно оформить, попробуем разобраться в...
В условиях эпидемии коронавируса многие россияне остались без постоянного места работы, что заставило Министерство труда заговорить о смягчении условий досрочного выхода на пенсию некоторым категориям граждан страны. Предполагаемый закон обсуждают с мая 2020 года, но пока окончательное решение...
С 1 августа 2020 года российские пенсионеры стали получать увеличенные пособия, но не все граждане знают, какие именно виды пенсий повысило правительство. Представители Пенсионного фонда дали конкретные разъяснения по вопросам пересмотра размера выплат, объяснив, кому именно можно рассчитывать на...
Не у всех пенсионеров есть молодые дети, которые учатся в вузах. Но все-таки есть. И о такой категории людей на заслуженном отдыхе заботиться государство. Стало известно, что выплаты гражданам РФ, дети которых являются студентами очных отделений университетов, продолжат начисляться. Отмечается, что данная фиксированная денежная сумма ежемесячно автоматически начисляется к пенсии. И еще приятный момент – с осени 2020 года выплата будет побольше.
За своих детей-студентов пенсионеры продолжат получать выплаты
Представители Пенсионного фонда Российской Федерации в день 26 августа 2020 года официально объявили о том, что в скором времени выплаты, которые и ранее начислялись отечественным пенсионерам за то, что их дети являются студентами российских университетов, будут повышаться. Согласно официальной информации, данный вид прибавок к фиксированному размеру пенсии является ежемесячным, и начисляется он автоматически сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации.
Отмечается, что ранее пенсионеры Российской Федерации, дети которых обучались на дневном отделении отечественных университетов, могли ежемесячно получить прибавку к пенсионным выплатам в размере 1778 рублей. Известно также, что данная выплата начисляется на каждого ребёнка, который обучается в отечественном вузе очно. Получается, что за двоих детей раньше пенсионеры получали по 3556 рублей и так далее в зависимости от количества обучающихся членов семьи.
Согласно официальной информации, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции представители правительства Российской Федерации совместно с сотрудниками Пенсионного фонда России приняли решение увеличить размер тех выплат, которые и ранее получали пенсионеры за детей-студентов.
С 2020 года пенсионеры Российской Федерации за детей-студентов очного отделения университетов смогут получать прибавку к пенсии в размере 1895 рублей. Данная сумма начисляется гражданину государства, как и раньше, за каждого обучающегося члена семьи.
Чтобы родители-пенсионеры могли получать выплаты, есть требования к детям-студентам
Граждане Российской Федерации, которые претендуют на получение дополнительных выплат за ребёнка-студента, должны учитывать тот факт, что представители Пенсионного фонда наложили определённые условия на порядок и правила начисления денежных средств. Так, чтобы получать прибавку к пенсии, студент должен соответствовать следующим условиям:
возраст студента не должен превышать 23 лет. В случае, если студенту ещё нет 18 лет, выплаты его родителю, который также является пенсионером, будут начисляться автоматически при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка;
студент должен проходить обучение исключительно на очной форме обучения в образовательном учреждении Российской Федерации, а также в других государствах мира;
если студент временно взял в деканате университета академический отпуск, представители Пенсионного фонда Российской Федерации будут продолжать начислять его родителю выплаты.
Пенсионерам Российской Федерации стоит знать о том, что выплаты прекращают начисляться в случае, если ребёнок взял академический отпуск в университете для прохождения военной службы. Также в том случае, если ребёнок перевёлся с очной формы обучения на любую другую, в течение 3 дней об этом нужно сообщить представителям Пенсионного фонда Российской Федерации.
Как начать получать повышенные выплаты
Гражданам Российской Федерации, которые уже ранее стали получать выплаты к пенсии за ребёнка, который является студентом отечественного или же иностранного университета, стоит знать о том, каким образом они могут провести перерасчёт размера ежемесячных начислений. Так, для того, чтобы начать получать повышенные выплаты, нужно обратиться к представителям Пенсионного фонда России и написать заявление.
Отмечается, что гражданам Российской Федерации при написании заявления в Пенсионном фонде стоит иметь при себе некоторые документы:
свидетельство о рождении ребёнка; документ, удостоверяющий личность пенсионера; справка из учебного заведения, подтверждающая факт обучения на очной форме.
Согласно официальной информации, граждане Российской Федерации в случае отчисления ребёнка или при переводе его на другую форму обучения должны в обязательном порядке сообщить об этом Пенсионному фонду. В случае, если это не будет сделано, при обнаружении факта нарушения с пенсионера ежемесячно будут снимать сумму денег до погашения долга.
Детей содержать в наше время – недешевое удовольствие. А если ты пенсионер, то тем более. И отличная новость, что государство будет и дальше заботиться о таких граждан, начисляя выплаты к пенсиям. Пусть не золотым дождем прольется такая помощь. Но ведь все-таки будет как-то полегче финансово.
Многие люди хотят иметь собственное жилье. Но это не всегда возможно на практике, особенно для представителей молодого поколения. Карьера у них находится только на старте, накоплений соответственно никаких или мало, да и родители, а также бабушки и дедушки не всегда могут помочь. Вот и приходит решение заиметь собственную жилплощадь через ипотеку.
1 сентября начинается новый учебный год. Он стартует в обычном и привычном очном формате. Откроются детские сады, которые были закрыты в связи с эпидемией коронавируса. Жизнь возвращается на круги своя. Но новый учебный год не только несет в себе радость встречи школяров со своими друзьями и возможность покорять новые образовательные вершины. Для родителей начало учебного года связано с ощутимыми денежными тратами. И не только непосредственно по сборам в школу (и детские сады). Часть средств может уйти на так называемые поборы, которые есть во многих школьных и дошкольных заведениях страны.
Вы купили в интернет-магазине женское пальто, но получили мужскую куртку. Вы отослали куртку обратно, но деньги магазин так и не перечислил, на ваши сообщения не реагирует. Процедура, благодаря которой покупатель может оспорить платеж по банковской карте, с которым не согласен, называется чарджбэк.
Жизнь не стоит на месте, и изменения в ней происходят постоянно. В том числе и в автосфере. Здесь много новшеств будет уже осенью. Это коснется тарифов ОСАГО, расценок на платных трассах и не только. А теперь поподробнее.
На 1 июля 2020 года средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 16491,63 рубля, по сравнению с 1 июля 2019 года он увеличился на 1010,26 рубля. Такие данные Счетной палаты приводит ТАСС.
В преддверии нового учебного года резко повысился спрос на необходимые для школы принадлежности. Расходы на школьную форму, ранцы, канцелярию и спортивную одежду зачастую могут достигать 20 тысяч рублей. Существует однако ряд способов, которые позволят сэкономить на сборах до 50% от предпологаемых трат. NEWS.ru поделился мнением экспертов о том, где и в какое время лучше покупать всё необходимое для учебы с экономией.
Наверное, одним из самых волнительных вопросов каждого поколения является тот, который связан с пенсией. И не удивительно: реформы сменяют друг друга со скоростью света, возраст выхода на пенсию увеличивается, как и размер необходимого минимального страхового стажа, а размер пособия остается ничтожно малым. И больше всего будущее волнует тех, кто работает неофициально или не работает вообще, а занимается домом и детьми. Положена ли пенсия домохозяйкам, расскажем в статье.
Эксперты рассказали, стоит ли покупать машину в кризис в России в 2020 году. Меняться ситуация на рыке автомобилей в РФ началась в марте текущего года, когда произошел обвал стоимости нефти в мире. Из-за этого обесценилась российская валюта, что привело к подорожанию автомобилей.
Доходность банковских вкладов в скором времени будет сопоставима с инфляцией, что может привести к потере привлекательности банковских вкладов для граждан, как это было в 90-е годы. Такую аналогию провел зампред ВТБ Анатолий Печатников. Как же сохранить сбережения? У кого-то они больше, у кого-то - поменьше ("на черный день"), но терять-то — обидно?
Не секрет, что суммы за коммунальные услуги в квитанциях частенько вызывают массу вопросов у россиян, но самые главные из них — это природа размера платежей и способы их законного уменьшения. Вполне возможно найти способы, как уменьшить сумму коммунальных услуг, не нарушая законодательство РФ.
Федеральная антимонопольная служба разработала проект закона с предложением дать россиянам возможность выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от Пенсионного фонда, вне зависимости от наличия договора фонда с банком.
С 1 января 2021 года россияне, желающие получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, смогут не предоставлять справки об отсутствии у них задолженности по коммуналке. Чиновники обещают, что сами проверят эту информацию через электронную систему межведомственного взаимодействия. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 августа.
Массовая замена электросчетчиков на новые началась в России в 2020 году, причем следует помнить, что данная процедура для абонентов теперь является бесплатной. Дело в том, что, согласно новым нормам, обеспеченность приборами учета энергии — дело поставляющих компаний, а не граждан.
Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
Не секрет, что сегодня для удачного оформления страховой пенсии по старости и последующего получения данного вида платежа российским гражданам необходимо иметь определённый трудовой стаж и нужное количество баллов. И отталкиваясь от последней пенсионной реформы, которая предусматривает время выхода на пенсию для мужчин, равное 65 годам, а для женщин – 60 лет, можно уже сделать выводы, что многие граждане не успеют накопить к этому времени нужное число баллов и официального стажа. Причины здесь разнообразны, но вопрос один: где взять недостающие баллы и стаж? Их можно либо заработать, либо купить. О последнем варианте подробнее расскажем в статье.
С 1 августа 2020 года российские пенсионеры стали получать увеличенные пособия, но не все граждане знают, какие именно виды пенсий повысило правительство. Представители Пенсионного фонда дали конкретные разъяснения по вопросам пересмотра размера выплат, объяснив, кому именно можно рассчитывать на дополнительные средства.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.