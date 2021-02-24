Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели Кю!

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Немцы сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Украина, устроившая водную блокаду Крыма, пользуется средневековыми методами. Такое мнение выразил депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
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Алиса Мон рассказала об «идеальном» браке, который стал для неё кошмаром
Известная певица Алиса Мон, популярность которой пришлась на вторую половину 90-х, никогда не становилась участницей каких-либо крупных скандалов. Однако, как оказалось, её жизнь трудно назвать спокойной.
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Пьяных предложили забирать в вытрезвители прямо из дома
Министерство внутренних дел России разработало правила доставки находящихся в состоянии опьянения людей в вытрезвители. Напомним, с 1 января 2021 года в России снова действует система вытрезвителей.
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Отпразднуем День защитника Отечества вместе с культурным Интернетом!
Праздник мужества, долга и родины – День защитника Отечества в нашей стране всегда отмечали с особым размахом, вот и мимо культурного Интернета этот праздник пройти не смог…
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Актёр Семён Фурман: «Я всю жизнь занимался тем, чего ужасно боялся»
Любимый в народе герой «Сватов» Семён Фурман добился неплохих успехов в карьере, даже несмотря на специфическую внешность. В свои 70 лет он уже стал почётным дедушкой, но ещё задолго до этого артист выглядел чуть ли не стариком.
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Индейцы попросили Jeep отказаться от названия их племени
Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от производителя автомобилей Jeep Cherokee прекратить использовать наименование народа в качестве названия машин.
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Опрос: 60% россиян считают, что настоящий мужчина должен отслужить в армии
Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Не удивительно, что армия и госбезопасность, по мнению россиян, — самые авторитетные институты. Однако несмотря на уважение населения к военным структурам, большинство россиян хочет, чтобы власти тратили больше денег на улучшение благосостояния граждан.
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Америка «улетела» от России на Марс
Недавно ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".
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Вышла в свет книжка про автомашины «стран соцлагеря»
Под книжной обложкой - очень необычное, но притягательное исследования истории автомобилестроения в странах социалистического блока во времена Советского Союза. Вот что пишет о ней известный рецензент Владислав Толстов.
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Вам слабо иметь 200 детей? А вот одному мужчине нет – он донор спермы
Стать родителями – огромное счастье, но не каждому, кто хочет его испытать, оно дается. И поэтому многие несостоявшиеся мамы и папы ищут разные возможности завести малыша. ЭКО, суррогатные матери, прибегают и к донорам спермы. Для некоторых людей обращение к таким способам – единственный шанс, чтобы ребенок появился на свет, для них отсутствие детей – большая человеческая трагедия. Но в любом методе есть и свои нюансы. Например, у одного донора спермы может быть... под 200 сынишек и дочек. И что с этим делать?
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Борис Быстров хотел играть в кино, стал гением дубляжа, а счастье нашёл в семье
Нашумевшая роль Бориса Быстрова в «Волшебной лампе Аладдина» не смогла подарить актёру билет в мир большого кино. Впрочем, он не отчаялся и продолжил свой творческий путь.
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Умерла «радистка Кэт» Екатерина Градова
Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт. Также она является матерью Марии Мироновой - единственного ребенка актера Андрея Миронова.
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Изнанка жизни сирот в детдомах: сексуальное насилие зашкаливает!
В России за прошлый год количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних воспитанников детских домов выросло в 13 раз. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Пензенский депутат: Бедные люди сами виноваты в своей бедности
Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков высказался о «неправильном мышлении» бедных людей. По его мнению, бедняки имеют слишком много вредных привычек и не умеют правильно выстраивать будущее.
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Александр Васильев поведал, каких героинь больше всего любят зрители «Модного приговора»
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины. Оказывается, передачи с участием мужчин, так же, как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.
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Россияне требуют приравнять воровство из бюджета к госизмене
В современной России хищение бюджетных средств и взяточничество в госструктурах должны быть приравнены в Уголовном кодексе к государственной измене и наказываться соответственно. Петиция с таким требованием размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала около трех тысяч голосов.
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Было или не было? Нестареющая Лада Дэнс отрицает, что делала «пластику»
Звезда 90-х годов певица Лада Дэнс нередко слышит критику в свой адрес. В основном это связано с внешностью. Пользователи соцсетей сравнивают её фотографии со старыми снимками и утверждают, что певица сделала минимум десяток пластических операций.
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Подарки на Новый год: необычные варианты, где приобрести уже на следующий праздник
Отшумел в прошлом месяце практически всеми любимый замечательный праздник Новый год. В этот день люди дарили друг другу подарки, а некоторым их приносил Дед Мороз, например, детям. Идеями, что подарить, фонтанировали. Это нашло свое место и на просторах интернета, где публикуются истории о том, кто и что получил 31 декабря – 1 января. Например, одному мужчине был заказан женой в презент обычный парфюмерный набор, а упакован сюрприз был в противовес в необычную бумагу – с изображением этого джентльмена.
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Экологи предупредили о риске России «утонуть» в использованных масках
Одноразовые медицинские маски и перчатки в России приравняли к бытовому мусору. Это означает, чти маски теперь «официально» можно выкидывать в мусорки, хотя де-факто все и так это делали с самого начала масочного режима. Между тем экологи предупреждают: маска — это «сложный» мусор, если профильные структуры не займутся созданием системы утилизации таких отходов, Россия может просто «утонуть» в использованных масках.
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Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты. А вы?
69% россиян, которые участвовали в опросе исследовательского центра SuperJob, уверены, что указ о регулировании цен на социально значимые товары не работает.