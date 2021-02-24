Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели Кю!

Стать родителями – огромное счастье, но не каждому, кто хочет его испытать, оно дается. И поэтому многие несостоявшиеся мамы и папы ищут разные возможности завести малыша. ЭКО, суррогатные матери, прибегают и к донорам спермы. Для некоторых людей обращение к таким способам – единственный шанс, чтобы ребенок появился на свет, для них отсутствие детей – большая человеческая трагедия. Но в любом методе есть и свои нюансы. Например, у одного донора спермы может быть... под 200 сынишек и дочек. И что с этим делать?