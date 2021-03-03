Удивительная история одной утиной семьи

Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.