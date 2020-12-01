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Самая лучшая жизнь
2014-08-15-00-34-46
У Фалеса спросили:— Какая жизнь самая лучшая?
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Великий Тимур и зеркало
2014-08-22-00-28-19
Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
В больничной палате
2014-10-15-00-30-08
В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери.
Авария электросетей
2014-12-15-04-25-29
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
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Смешные животные-3
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01 Декабря 2020 г.
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