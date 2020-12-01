Смешные животные-3

Что с нами и когда случиться наверняка не знает никто. И поэтому в некоторых случаях стоит подстраховаться. Как? Конечно, оформив страховку. Например, на имущество или от клеща. Страхование квартиры поможет защитить от повреждения или утраты имущества в результате непредвиденных ситуаций (пожар, взрыв газа, стихийное бедствие и т.д.) А если вдруг укусил энцефалитный клещ – лечение от этой напасти может обойтись человеку дороговато, а когда есть страховка – об этом думать уже будет не надо, выплаты возьмут на себя страховщики.