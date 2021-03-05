Смешные обезьяны

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Дочка бывшего президента Румынии отправилась на пять лет в тюрьму за коррупцию
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
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Опубликована первая панорама Марса. Посмотрим?
Появилась первая 360-градусная панорама окрестностей Марса, которая позволяет детально изучить поверхность планеты.
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«Быть как Брежнев»: президент Киргизии рассказал о детской мечте
Президент Киргизии Садыр Жапаров дал интервью, в котором, в частности, рассказал о своей детской мечте и своей борьбе с коррупцией.
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Борис Моисеев категорически не хочет принимать помощь от Аллы Пугачёвой
Певец Борис Моисеев 4 марта отметил 67-летие. Артист, который уже давно не выходит в свет и живет уединенно, организовал в московской квартире вечеринку для близких друзей.
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Журналист Голунов показал, как ему подбрасывали наркотики. И вы оцените!
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
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Весточки из СИЗО: как дела у Навального? А у Фургала?
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
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Ждем весну, ждем сморчков
Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.
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В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим от COVID-19
В Петербурге на набережной реки Карповки появился памятник медикам, скончавшимся от COVID-19 во время пандемии. Он представляет собой небольшого старичка, об ангельской сущности которого прохожим напоминают крылья.
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Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем
Уже почти полгода назад младшая дочь популярного российского политика Бориса Немцова вышла замуж. Супругом Дины стал Дмитрий Матевосов, с которым девушка встречалась с 15 лет.
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Акция в поддержку Навального 23 января: вот и первый приговор нарисовался
Суд в Костроме приговорил 26-летнего жителя города к принудительным работам сроком на 1,5 года по обвинению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
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Глава Забайкалья попробовал стать простым смертным и записаться на прививку. Не смог!
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попытался на ближайшее время записаться на вакцинацию от коронавируса, однако добился лишь внесения в очередь.
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Англичане поразились видам заледеневшего поселка в России
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
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«Решающая битва» между протестующими и властью в Беларуси состоится весной?
Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».
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За рулем в сто лет? Почему бы и нет
Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России. Несмотря на свой солидный возраст он продолжает управлять автомобилем, да еще как!
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Борьба с бедностью в Китае и России: где-то убыло, а где-то прибыло
Реальные располагаемые доходы россиян во время пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3, 5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении с ним мы стали ещё беднее: по официальным данным, на 10, 6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15–20. И свет в конце тоннеля бедности пока не горит.
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Карьера «через талант» или «через постель»? Мнение Татьяны Васильевой
Истории о близких отношениях режиссёров и актрис давно стали объектом пристального внимания поклонников и журналистов. Тем более, что время от времени сами актёры делают неожиданные признания.
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Пересчёт пенсий работающим пенсионерам и пересмотр накоплений – новое от Госдумы
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.
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Минкульт признает: с экранов льётся низкопробщина
Министр культуры Ольга Любимова пообещала подготовить концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года. Приоритет при распределении господдержки киноиндустрии планируется отдать детским и семейным фильмам. Кроме того, в Минкультуры намерены возродить легендарный «Ленфильм» и другие государственные киностудии.
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«Лебединое озеро» Чайковского: как создавалась легенда
Один из самых известных в мире балетов — «Лебединое озеро» Петра Чайковского — чуть не провалился и был «реанимирован» только спустя 18 лет после премьеры. Она состоялась 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы.
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«Бесогон» Михалкова снова выйдет на «России»
После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.