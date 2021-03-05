Смешные обезьяны

Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».