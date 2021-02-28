Савелий Крамаров. 1978 г.

На должность премьер-министра с улицы не попадают. И сразу было понятно, что возглавивший правительство Михаил Мишустин человек не простой и не бедный, тем более и информация соответствующая была – о том, что у семьи нового премьера накопилось собственности на 3 млрд рублей. Но что и откуда, как водится, было красиво народу объяснено. И вот новая неудобная новость: члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах. Действительно? И какие, интересно, объяснения можно ждать «по теме» на этот раз?