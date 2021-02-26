Роман Карцев и Виктор Ильченко - Воскресный день (полная версия 12 минут)

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Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс.
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Почтальон похитила «праздничные» выплаты ветеранов. Ай-я-яй!
Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор сотруднице почты, которая присвоила деньги, выделенные ветеранам Великой Отечественной войны.
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Кто самый богатенький телеведущий в России, знаете?
СМИ выяснили, кто является самым богатым телеведущим России. Им оказался 79-летний Александр Масляков. Ежегодно он зарабатывает порядка 500 млн рублей. При этом речь идет о доходах лишь за съемки новых выпусков юмористической программы.
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Бывшая жена Бориса Грачевского обвинила врачей в его смерти
Пандемия коронавируса лишила этот мир уже довольно большого числа заслуженных деятелей культуры и искусства, актеров кино и театра, певцов и других знаменитостей. Одним из них стал известный российский сценарист и режиссер, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
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Видео: силач из Петербурга сдвинул с места самолет!
Житель Петербурга Денис Вовк установил мировой рекорд, отбуксировав в аэропорту Пулково самолет марки Airbus A319 на 4 метра 32 сантиметра.
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Москвичам предложили выбрать памятник для Лубянки
Москвичам предстоит выбрать, какой именно монумент должен стоять на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
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Великая Швеция, Сарматия и Тартария. О чем это мы? О России!
«Россия» - название относительно новое. До этого наша Родина была занесена в исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под другими именами. Порой совсем неожиданными.
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В Петербурге онкологи восемь часов удаляли пациенту редкую опухоль в паху
Хирурги Петербургского онкоцентра удалили 35-летнему пациенту редкую опухоль, разросшуюся по организму и угрожающую жизни.
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Си Цзиньпин объявил о победе Китая над нищетой. А мы что? Завидуем...
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью победил в борьбе с бедностью. По его словам, нищету в региональном масштабе преодолели благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и народа. Из состояния бедности вывели 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.
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Мешал пройти: мужик пнул пенсионера с инвалидностью у входа в магазин
В городе Кирове мужчина пнул в спину пожилого человека с инвалидностью, который мешал ему и его супруге пройти в магазин.
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Анна Нетребко выступила против защитных масок для артистов: «Это губительно для легких, сердца и голоса!»
Оперная звезда Анна Нетребко заявила, что отказывается надевать медицинскую маску во время своих выступлений.
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Kак производители сметаны экономят на здоровье покупателей?
Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
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Умер ведущий «Кинопанорамы», сценарист Даль Орлов
Сценарист, драматург, писатель, публицист и телеведущий Даль Орлов скончался 24 февраля на 87-м году жизни в Москве.
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Матвиенко в расстроенных чувствах: импортный укроп вообще не пахнет!
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опечалена высокой зависимостью российского сельского хозяйства от импорта, и отдельно ее печалит тот факт, что импортный укроп не пахнет.
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Так поплаваем: в Италии двести гробов попали в море
Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
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Что дадут людям продуктовые карточки? И так ли они нужны?
Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.
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Скопинский маньяк выходит на свободу. И он мечтает отомстить жертвам...
Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.
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Бывшая невеста Николая Баскова рассказала подробности об их расставании
В последнее время «российский соловей» Николай Басков редко радует поклонников новостями из своей жизни. Но за него это делают другие, например, София Кальчева, бывшая невеста певца.
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Шаману Сашу обвинили в насилии над полицейским. Уж не приукрашивают ли?
В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)
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В России за пять лет осудили десять губернаторов. А дальше что будет?
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.