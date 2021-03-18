Нас не нужно жалеть... (1979) Михай Волонтир

"Будучи обученным агентом КГБ, Владимир Путин знает, как скрывать свои чувства, но в 2013 году, после того как бывший президент Барак Обама описал его как "скучающего школьника на задней парте в классе", Путин дал понять, что он в ярости. И неудивительно: дети с задней парты редко бывают амбициозными. Путин, с первого дня своего правления 21 год назад, имел большие амбициозные планы в отношении себя и России", - пишет на страницах Politico обозреватель Леон Арон.