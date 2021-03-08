Ирландский танец. Театр Лицедеи

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Панорама мира: интриги австралийских полетов и деньги за езду на велике в Италии
Редакция портала «Мои года» подобрала пару любопытных публикаций с разных уголков планеты. Так, пандемия окончательно убедила итальянцев в том, что велосипед — это не только самое безопасное и полезное для здоровья средство передвижения, но и отличный способ подзаработать. А австралийская авиакомпания начала продажу билетов на рейсы по неизвестным маршрутам внутри страны.
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Поэт Александр Тимофеевский госпитализирован в Москве
Автор «Песенки крокодила Гены», 87-летний поэт Александр Тимофеевский в воскресенье был госпитализирован в столичную клинику.
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Медицинские маски, пластиковые пакеты — мы загрязняем планету рекордными темпами!
Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.
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Чтобы поддержать богатырскую силу на Руси ели… редьку?
«Ну, супостат, отведай силушки богатырской!» – эта фраза, ставшая крылатой, встречается во всех русских сказках, а теперь и в основанных на них современных мультфильмах. Откуда же берется эта знаменитая силушка? Что ели богатыри, чтобы «поддерживать форму»?
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Учёные предлагают возобновить добычу тунца
По разным причинам Россия прекратила промысел тунца более десяти лет назад и сейчас полностью зависит от его импорта. Эта рыба поступает в нашу страну в основном из Вьетнама и других государств Юго-Восточной Азии. Однако в последние годы Росрыболовство начало рассматривать возможность возобновления промысла тунца в Атлантическом и Тихом океанах.
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Каждый десятый житель Италии оказался в условиях «абсолютной бедности»
Количество жителей Италии, оказавшихся в условиях «абсолютной бедности», выросло за 2020 год на 1 млн человек и составило 5,6 миллиона человек. Кроме того, в стране за время пандемии было потеряно больше 400 тысяч рабочих мест!
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Волнительно и тревожно: Гольфстрим исчезнет через 80 лет
О том, что Гольфстрим – тёплое морское течение в Атлантическом океане – в последние десятилетия теряет свою силу, было известно еще десяток лет назад, когда шла речь о катастрофическом ухудшении климата по обе стороны Северной Атлантики. Но только сейчас на Западе появились точные научные данные, подтверждающие эту гипотезу.
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Выбор доминанты Лубянской площади: а кого-нибудь третьего предложить нельзя было?
Кто встанет на Лубянской площади: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Этот вопрос возник в середине февраля неожиданно жёстко, проник на кухни и привычно разделил общество. Почему Лубянке вообще срочно потребовался памятник? И почему выбирали между этими двумя героями прошлого? Почему, например, не Чехов, Пастернак или Станиславский? Кто вообще в нашей стране решает, кого воплощать в бронзе? И несут ли памятники в России прежний воспитательный смысл?
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Песик активно виляет хвостом? Он что-то хочет вам сказать!
Виляющий хвост, традиционно считающийся признаком собачьего дружелюбия, не всегда означает приветливость и радость барбоса. Об особенностях виляния хвостом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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Николас Кейдж женился на японке, которая младше его на 30 лет
В пятый раз женился популярный 56-летний голливудский актер Николас Кейдж. Его избранницей стала Рико Шибата из Японии.
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В Петербурге мужчина отсудил компенсацию за «нечеловеческие условия» в СИЗО
В Петербурге мужчина пожаловался на «нечеловеческие условия» содержания в «Крестах». Он обратился в суд с иском к исправительному учреждению и потребовал компенсации в размере более 600 тысяч рублей!
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Как выбрать перед 8 Марта хороший букет? И главное, как его сохранить свежим?
Один из главных признаков свежести цветов — эластичность лепестков. Чтобы ее определить, нужно осторожно отогнуть лепесток цветка, если лепесток легко вернется на место и примет прежнюю форму, значит все в порядке.
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Лучшее время для утренней пробежки — какое?
Главный тренер организации «Беговое сообщество» Сергей Корнеев предостерег от выхода на утреннюю пробежку сразу после пробуждения. По его словам, лучше всего это делать не ранее чем через 30 минут после пробуждения.
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Женщины назвали самый бесполезный и самый желанный подарок на 8 Марта
Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы. О цветах сказали 22% опрошенных Superjob женщин, а 15% назвали цветы «бесполезными», либо им не нравится сам букет, либо это «напрасная трата денег». При этом 30% женщин считают, что не получали бесполезных подарков.
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Чем занимается Сергей Рост после закрытия шоу «Осторожно, модерн»?
Когда-то все знали двух героев популярного шоу начала 2000-х «Осторожно, модерн!». Сейчас на слуху лишь Дмитрий Нагиев, а о Сергее Росте совсем ничего не слышно. Куда же пропал любимый многими артист?
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Любовь по расписанию
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
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«ЭпиВакКорону» разрешили колоть пожилым
Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили использовать для людей от 60 лет и старше. Она успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди людей старшего возраста. Препарат доказал иммуногенность и высокую безопасность в этой возрастной группе.
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Бардак: Девочку высадили из автобуса... из-за одного рубля!
В Кирове 12-летнюю девочку высадили из автобуса, потому что ей не хватило одного рубля на проезд. Случай произошел еще 25 февраля, однако известно о нем стало только сегодня.
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Друзья-юмористы: как развлекались Никулин и Плятт
Юрий Никулин и Ростислав Плятт были не только отличными актёрами, хорошими друзьями, но и знатными юмористами. Артисты любили подшутить над всеми, кто «попадался под руку», но они сами в первую очередь становились жертвами своего же юмора.
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Садоводы Ленобласти боятся лишиться земли из-за железнодорожного обхода для порта
Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.