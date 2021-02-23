Ильченко и Карцев - Скажите, это склад?

Отшумел в прошлом месяце практически всеми любимый замечательный праздник Новый год. В этот день люди дарили друг другу подарки, а некоторым их приносил Дед Мороз, например, детям. Идеями, что подарить, фонтанировали. Это нашло свое место и на просторах интернета, где публикуются истории о том, кто и что получил 31 декабря – 1 января. Например, одному мужчине был заказан женой в презент обычный парфюмерный набор, а упакован сюрприз был в противовес в необычную бумагу – с изображением этого джентльмена.