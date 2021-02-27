Аркадий Райкин. Касса взаимопомощи

Была ли у вас когда-нибудь мечта взойти на величайшую вершину мира – Эверест? Мысль эта всегда отпугивала, и мечта казалась не реальной? Но факты и новости печати все чаше говорят о том, что восхождения делают все новые и новые люди. Число их уже перевалило цифру в четыре тысячи пятьсот! В наше время это стало возможным. Например, женщина-японка в возрасте 70 лет, Эйко Фунахаси, миниатюрного телосложения решилась на этот шаг. Не думается, что ее здоровье сравнимо со здоровьем крепкого русского парня лет 20-30, правда?