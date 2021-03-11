Настоящей героиней показала себя пожилая медсестра из Башкирии. Она не испугалась и залезла через окно в горящий дом, где были детишки. Смогла вытащить всех троих! (Как здорово, что есть такие вот неравнодушные люди, которые могут рискнуть своей жизнью и спасти других, особенно, детей. - прим. МГ.)