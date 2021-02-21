А.Ширвиндт, М.Державин - У нас в гостях пара психологов. Творческий вечер А.Арканова (1990)

Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.