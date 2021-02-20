А.Ширвиндт и М.Державин. Голубой огонёк 1980 г.

То, что российское общество меняется, не заметить сложно. Даже далекие от политики люди стали неравнодушны к тому, что происходит в стране и готовы выходить на акции протеста. Как мы уже неоднократно говорили, жители регионов выходят сколько не в поддержку Навального, сколько за свою личную свободу. Уставшие от произвола, нищеты и коррупции, они выходят на массовые протесты и требуют обратить на себя внимание. Но к чему это приведет? Эксперты попытались спрогнозировать, может ли, в соответствии с этими переменами, в обозримой перспективе трансформироваться и российская власть.