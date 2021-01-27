Люди любят полезные советы. Но почему их должен полюбить и бизнес?

Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
На самом деле, при должном уважении к потребителю - щедрость в знаниях может приносить бизнесу немало пользы! Если вы предприниматель - спросите себя: доводилось вам слышать о таком способе продвижения, как нативная реклама? Современные бизнес-проекты нуждаются в интернет продвижении, как в глотке свежего воздуха, ведь интернет сегодня вошел буквально во все сферы жизни.
Вот только прежние рекламные приемы вроде крикливых заголовков, обещающих раскрыть тайну, или всплывающих окон, отличались навязчивостью и набили оскомину подавляющему большинству интернет пользователей. Такими подходами сегодня невозможно привлечь целевую аудиторию, а вот отпугнуть от своего продукта - проще простого.
Но выход есть, и имя ему «нативная реклама». Данный инструмент рекламного продвижения появился 10 лет назад, но именно сейчас он обрел всеобщую популярность. Это вполне очевидно, учитывая, что нативную рекламу отличает естественность.
Такой способ продвижения продукта не выглядит как прямое навязывание. Он органично вплетен в контент, и чаще всего подается в форме полезных советов или лайфхаков, способных решить имеющуюся у вас проблему. Согласитесь, любому человеку приятно, когда кто-то делится с ним своим опытом, дает ценный совет, не требуя за это ничего взамен. А нативная ссылка, гармонично дополняющая ценный поток информации, не только не отталкивает пользователя интернета, но и выводит его на ресурс, способный решить проблему.
В каком-то смысле, нативную рекламу можно сравнить с «25-м кадром» от телевидения. Она не вызывает раздражения, как навязчивые баннеры, однако поглощая чужой опыт в виде советов или лайфхаков, вы обязательно примечаете то, что пытался донести опытный SMM-специалист. Неудивительно, что даже распознав в тексте нативную рекламу, у пользователей интернета не появляется раздражение. Они могут испытать удивление и обязательно снисходительно улыбнутся, мысленно похвалив хитрого рекламодателя за такой изящный ход.
Можно с уверенностью говорить о том, что нативная реклама:
- находит новый подход к покупателю и привлекает внимание;
- показывает пользователю товар в деле, в подробностях описывая его преимущества;
- расширяет целевую аудиторию и увеличивает прямые продажи;
- является идеальным инструментом брендирования и способствует узнаваемости вашей марки.
Можно с уверенностью говорить о том, что нативная реклама – ваш главный помощник в продвижении своего продукта. И ели вы решили использовать глобальную семь в рекламных целях, обязательно обратите внимание на этот рекламный инструмент.
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Люди любят полезные советы. Но почему их должен полюбить и бизнес?
Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
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