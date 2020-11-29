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Зять Михаила Боярского рассказал об их взаимоотношениях
Анастасия ШИЛОВА   
29 Ноября 2020 г.
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В недавнем интервью актёр Максим Матвеев признался, что всегда хотел стать артистом, а его любимым фильмом был «Д'Артаньян и три мушкетёра». Но он даже представить себе не мог, что станет зятем Михаила Боярского!

Зять Михаила Боярского рассказал об их взаимоотношениях


По его словам, Боярский - очень лёгкий в общении человек, поэтому у них сложились хорошие отношения. Пожилой актёр всегда рад дать совет - профессиональный или житейский - и даже может просто выслушать. Хотя Максим сильно волновался перед знакомством, с годами между тестем и зятем возникла настоящая дружба.

Напомним, что Матвеев уже более 10 лет женат на Елизавете Боярской. За это время супруги редко становились героями светских новостей, так как считают, что «известность нужно заслужить, а не пиариться на фамилии отца». Пара воспитывает двоих сыновей - Андрея и Григория.

На данный момент у Матвеева практически нет свободного времени. Он снимается в нескольких полнометражных фильмах и сериалах, например в «Триггере», где играет психолога. Чтобы вжиться в образ, он не раз консультировался со специалистами. Также недавно завершились съёмки «Шерлок в России», где Матвеев также сыграл одного из героев.

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