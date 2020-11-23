Елизавета Боярская хотела бы уйти из театра и стать домохозяйкой

Популярная актриса Елизавета Боярская несколько дней назад удивила своих поклонников, заявив, что не против оставить карьеру и полностью посвятить себя семье.
В свои 34 года Боярская уже успела сыграть много главных ролей в знаменитых картинах. Успешной карьере не помешало замужество и появление двух сыновей - Андрея и Григория. Муж актрисы Максим Матвеев тоже актёр, поэтому даже в свободное время в семье нередко ведутся разговоры о работе.
Елизавета призналась, что у неё нет больших амбиций в кино, и она не ревнует к успехам мужа. «Если представить, что я вообще не работаю. Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива», - рассказала актриса.
В последние несколько лет Боярская действительно очень мало снимается в полнометражном кино, и это связано не с отсутствием предложений от режиссёров. Всё дело в том, что она полностью сосредоточилась на работе в Малом драматическом театре. Актриса считает, что в этом «виноваты» гены отца. Оказывается, Михаил Сергеевич только в кино и театре проявляет свой темперамент, а дома в кругу детей и внуков он самый обычный семьянин, который старается всем помочь.Даже в детстве, когда Боярский был одним из самых узнаваемых актёров в стране, Елизавета воспринимала его только как заботливого отца, а не как Д'Артаньяна или какого-нибудь другого персонажа.
Однако поклонники Елизаветы Боярской надеются, что она всё-таки останется в профессии и сыграет ещё не один десяток ярких ролей. Ведь хороших домохозяек в мире очень много, а вот ярких и талантливых актрис – по пальцам пересчитать.
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