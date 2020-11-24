Заяц, волк и любовь на всю жизнь: история Вячеслава Котеночкина

У создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина на удивление простая история любви. Свою вторую половинку он встретил в поезде, когда хотел передать ей сообщение от своего друга…
Маленький Вячеслав жил большой мечтой: когда мальчик увидел свой первый мультфильм в Доме Профсоюзов, он захотел создать нечто подобное. Так паренёк оказался в кружке рисования, где получал полезные навыки, которые закреплял долгими домашними посиделками с кистью в руках.
Даже война, которую Котеночкин встретил в молодом возрасте, не смогла разрушить его грёзы. На время ему всё же пришлось забыть о рисовании, поступить в школу артиллеристов и пройти танковое училище. Но уже после наступления мира талантливый парень стал одним из художников «Союзмультфильма».
Наш герой быстро поднимался по карьерной лестнице, стал мультипликатором-постановщиком, а потом и вовсе оказался в кресле режиссёра. Вячеславу удалось создать немало великолепных мультфильмов и одну легенду, которая оказалась чуть ли не главным мультфильмом страны – «Ну, погоди!».
Интересно, что своих героев Котеночкин срисовывал с друзей и близких ему людей. А вот сам Волк из «Ну, погоди!», говорят, был очень похож на своего создателя.
Свою настоящую любовь мультипликатор встретил в поезде. Он и до этого был женат, в первом браке у Вячеслава родилась дочь, но отношения всё равно разладились. Холостой режиссёр и не думал о поисках новой супруги, но сама судьба преподнесла ему неожиданней подарок. Друг, с которым путешествовал Котеночкин, вышел из поезда на одной из станций Харькова и попросил нашего героя об услуге: «Слушай, Котеночкин, там в соседнем вагоне едет моя знакомая, передай ей, пожалуйста, от меня привет».
Этой знакомой оказалась Тамара, с которой Вячеслав так и не расстался после первой встречи. Любовь быстро привела к браку, а потом и к рождению сына Алексея. Молодоженам приходилось ютиться в девятиметровой комнатке, но это их совсем не беспокоило. Они были поистине счастливы, что встретили друг друга.
- Кстати, эти отношения тоже подарили кое-что популярному мультсериалу. Тамара и Вячеслав любили вместе танцевать перед зеркалом. Движения получались неуклюжими, но по-своему красивыми, так что этот танец в итоге перекочевал в «Ну, погоди!», но исполняли его уже любимые нами Заяц и Волк.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Заяц, волк и любовь на всю жизнь: история Вячеслава Котеночкина
У создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина на удивление простая история любви. Свою вторую половинку он встретил в поезде, когда хотел передать ей сообщение от своего друга…
-
Оформить ДТП без участия полиции? Да запросто!
На всей территории России заработал сервис «Европротокол онлайн», с помощью которого водители могут оформить дорожно-транспортное происшествие без привлечения сотрудников полиции, сообщили в Минцифры.
-
Скандал в Ватикане: Папа Римский «лайкнул» фото голой модели
Скандал вызвало появление лайка, якобы поставленного папой римским Франциском под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто. В Ватикане начали проверку, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
-
Петербуржцы негодуют: цены на билеты в Мариинку — просто космос!
Мариинский театр объявил старт продаж на три оперные постановки. Петербуржцы в соцсетях возмутились стоимостью билетов.
-
Стрельба и убийства: Лукашенко рассказал, что ждет белорусов весной
Этой весной минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, могут стать очагами гражданской войны со стрельбой и убийствами людей. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Гомсельмаш».
-
Как же зимой защитить обувь от реагентов?
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору зимней обуви, а также по правильному уходу за ней.
-
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не смогла.
-
«Деду Валерию посвящается»: амурчане нарисовали ледовую открытку
В Амурской области на льду речки Хомутина, что неподалеку от села Маркова, снова нарисовали огромную новогоднюю открытку.
-
Билеты на декабрьского «Щелкунчика» в Большом — действительны
Большой театр предупредил зрителей о том, что все билеты на декабрьские спектакли «Щелкунчика», купленные через кассу, остаются действительными, а электронные признаются недействительными и будут отменены в автоматическом режиме.
-
Лодки столкнулись, люди тонут. На помощь пришел полицейский!
Полицейский из Междуреченского района Вологодской области спас тонущих в ледяной реке людей, в том числе маленького ребенка и двух девушек. Он всех втащил в свою лодку и вызвал скорую помощь.
-
В Карелии пожилым людям запретили ездить в автобусах
В Карелии введены новые запреты из-за продолжающегося роста больных коронавирусом.
-
Только представьте: мужчина 53 года проходил с застрявшей в носу монетой!
Столичные врачи достали из носа 59-летнего мужчины инородное тело, которое попало туда более полувека назад.
-
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит
Слово «эмиграция» для жителя России наполнено тревожным и подчас трагическим смыслом. На память приходят книги и фильмы о русских дворянах, которым пришлось оставить Родину в роковые годы истории. Вспоминаются и громкие имена советских людей, уехавших за рубеж в эпоху застоя – Александра Солженицына, Иосифа Бродского и многих других. Реалии перестройки наполнили понятие эмиграции новым смыслом, когда отъезд был сродни спасению из охваченной распадом, отчаянно деградирующей страны.
-
Коммерческий транспорт: в ЖКХ, турфирмах, сфере перевозок… В общем, везде
Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.
-
Коронавирус унес жизнь бывшего главы Хакасии
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.
-
«Слишком дорогая» София Ротару осталась без концертов из-за пандемии и курса доллара
Судя по всему, у Софии Ротару, как и у многих представителей шоу-бизнеса, дела с финансами сейчас обстоят не важно. Из-за пандемии певица осталась без концертов.
-
Юпитер и Сатурн посмотрят друг на друга впервые со времен Средневековья
В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное со времен Средних веков расстояние.
-
Путин повысил налог на доходы для богатеньких
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с будущего года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
-
В детском центре после критики Кадырова супергероев заменили на героев Чечни
В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова изображения супергероев из вселенной Marvel на стенах заменили портретами отца Кадырова и героев Кавказской войны.
-
KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин в своем сегменте
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.