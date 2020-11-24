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Заяц, волк и любовь на всю жизнь: история Вячеслава Котеночкина
Егор СТУКОВ   
24 Ноября 2020 г.
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У создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина на удивление простая история любви. Свою вторую половинку он встретил в поезде, когда хотел передать ей сообщение от своего друга…

Заяц, волк и любовь на всю жизнь: история Вячеслава Котеночкина


Маленький Вячеслав жил большой мечтой: когда мальчик увидел свой первый мультфильм в Доме Профсоюзов, он захотел создать нечто подобное. Так паренёк оказался в кружке рисования, где получал полезные навыки, которые закреплял долгими домашними посиделками с кистью в руках.

Даже война, которую Котеночкин встретил в молодом возрасте, не смогла разрушить его грёзы. На время ему всё же пришлось забыть о рисовании, поступить в школу артиллеристов и пройти танковое училище. Но уже после наступления мира талантливый парень стал одним из художников «Союзмультфильма».

Наш герой быстро поднимался по карьерной лестнице, стал мультипликатором-постановщиком, а потом и вовсе оказался в кресле режиссёра. Вячеславу удалось создать немало великолепных мультфильмов и одну легенду, которая оказалась чуть ли не главным мультфильмом страны – «Ну, погоди!».

Интересно, что своих героев Котеночкин срисовывал с друзей и близких ему людей. А вот сам Волк из «Ну, погоди!», говорят, был очень похож на своего создателя.

Свою настоящую любовь мультипликатор встретил в поезде. Он и до этого был женат, в первом браке у Вячеслава родилась дочь, но отношения всё равно разладились. Холостой режиссёр и не думал о поисках новой супруги, но сама судьба преподнесла ему неожиданней подарок. Друг, с которым путешествовал Котеночкин, вышел из поезда на одной из станций Харькова и попросил нашего героя об услуге: «Слушай, Котеночкин, там в соседнем вагоне едет моя знакомая, передай ей, пожалуйста, от меня привет».

Этой знакомой оказалась Тамара, с которой Вячеслав так и не расстался после первой встречи. Любовь быстро привела к браку, а потом и к рождению сына Алексея. Молодоженам приходилось ютиться в девятиметровой комнатке, но это их совсем не беспокоило. Они были поистине счастливы, что встретили друг друга.

  • Кстати, эти отношения тоже подарили кое-что популярному мультсериалу. Тамара и Вячеслав любили вместе танцевать перед зеркалом. Движения получались неуклюжими, но по-своему красивыми, так что этот танец в итоге перекочевал в «Ну, погоди!», но исполняли его уже любимые нами Заяц и Волк.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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