«Я должен был быть там с ним»: как потеря друзей повлияла на жизнь Алексея Балабанова

Гибель съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье обернулась ужасной трагедией для друзей и близких погибших. Смириться с этой потерей не удалось и режиссёру Алексею Балабанову – своё горе он попытался утопить в алкоголе.

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Огромная слава к Алексею Балабанову пришла ещё при его жизни. Его фильмы были настолько обласканы зрителями и критиками, что чуть ли не сразу после выхода становились классикой современного кинематографа России.

Впрочем, Балабанов мог так и не снять легендарного «Брата» или не менее известную картину «Про уродов и людей», ведь его родители не хотели, чтобы сын связывал свою жизнь с кинематографом.

Молодой парень желал творить, так что он быстренько отучился на переводчика и пошёл покорять кинематографические вершины. В этом его всячески поддерживала первая супруга Ирина, которая была готова отправиться ради карьеры мужа и в Москву, и в Санкт-Петербург.

Со временем кинопроизводство всё больше затягивало Балабанова, и он уделял всё меньше времени своим жене и ребёнку. А потом он и вовсе ушёл к художнице по костюмам Наталье, которая стала буквально боготворить своего избранника.

– Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно, – рассказывала потом вдова.

Балабанов тяжело переживал смерть своего отца, но ещё большей утратой для него стала потеря друзей в Кармадонском ущелье. Алексей был готов работать вместе с Сергеем Бодровым над фильмом «Связной», он даже предложил свою кандидатуру, но ужасная трагедия разрушила все планы – из-за схода ледника съёмочная группа погибла.

– Он говорил: «Почему хороший человек Серёжа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял, – делилась воспоминаниями Надежда.

Справиться с потерей самостоятельно Алексей не сумел, вот и попытался найти спасение на дне бутылки. Соседи Балабанова нередко рассказывали о том, как пьяный режиссёр проводит будни на лавочке возле доме. Но в то же время он не переставал снимать картины, которые позже становились настоящими хитами.

Возможно, он бы продолжил свою блестящую карьеру, если бы не тяжёлая алкогольная зависимость. Друзья и коллеги пытались направить режиссёра на путь исправления, но он не слушал. Спиртное сильно било по здоровью кинодеятеля: съёмками своей последней картины «Мне не больно» он руководил сидя, ведь стоять на ногах режиссёр уже не мог.

На момент, казалось, ему стало лучше. Балабанов даже сам представил своё творение в одном из кинотеатров Петербурга – но это был его последний момент силы.

Сердце режиссёра не выдержало жуткой зависимости. 18 мая 2013 года Надежда обнаружила дома бездыханное тело своего мужа. Позже последняя супруга мэтра признавалась: для неё Алексей Балабанов до сих пор остаётся живым. А для нас великий режиссёр навсегда останется жить в его картинах, которые смогли уместить в себе часть души прославленного артиста.

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