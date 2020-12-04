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Владимир Стеклов о беременности жены: «Это не сюрприз был, а засада»
Анастасия ШИЛОВА   
04 Декабря 2020 г.
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Звезда советского и российского кинематографа Владимир Стеклов является многодетным отцом - у него три дочери от трёх браков. В недавнем интервью 72-летний актёр признался, что не планировал в третий раз становиться отцом.

Владимир Стеклов о беременности жены: «Это не сюрприз был, а засада»


Со своей четвёртой женой Ириной Владимир познакомился в 2017 году, а через год у них родилась дочь Арина. Примечательно, что за несколько лет до этого у супруги Стеклова врачи диагностировали бесплодие. Поэтому беременность жены для актёра стала полной неожиданностью. Как он выразился «это не сюрприз был, а засада».

Родственники и друзья отмечают, что Арина очень похожа на отца, даже характер такой же взрывной. Поэтому родителям приходится нелегко, но они не жалуются, а наоборот, рады общению с ребёнком. Особенно Владимиру нравится вместе с дочкой читать книги, тем более, что Арина сама об этом просит.

Жалеет ли артист о своей первой реакции на скорое появление наследницы? Скорее всего, нет, ведь сейчас маленькая дочь дарит своим родителям много позитивных минут. Ранее Стеклов рассказывал, что он даже берёт малышку с собой на съемки, чтобы проводить с ней больше времени.

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