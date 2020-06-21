Популярный российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы «Шоу Елены Степаненко» на канале «Россия-1». Виктор рассказал о своей работе и о том, как познакомился с фольклорной группой «Бурановские бабушки».
В то время офис Дробыша располагался в гостинице, и поэтому к ним часто заходили по ошибке. Поэтому, когда бабушки зашли к нему в кабинет, он подумал что это съёмка программы «Розыгрыш»… но они не собирались уходить и попросили написать им песню.
Продюсер решил рискнуть, ему очень понравился настрой коллектива, в итоге через несколько дней был написан хит «Party For Everyboby». Когда готовый вариант текста показали бабушкам, то они сказали, что не смогут выучить английские слова, тем более так, чтобы они правильно звучали. Тогда Дробыш предложил им исполнить композицию в стиле частушек. Результат превзошёл все ожидания, а второе место на песенном конкурсе «Евровидение» только подтвердило правильность решения.
После этого Дробыш сдружился с бабушками и даже помог им построить церковь в родном Бураново. Сюрпризом для продюсера стало онлайн-общение с некоторыми из участниц коллектива. Они рассказали, что сейчас соблюдают режим самоизоляции и заняты в основном работой на огородных участках, а также пригласили Виктора в гости после окончания карантина.
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Виктор Дробыш вспомнил своё знакомство с «Бурановскими бабушками»
Популярный российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы «Шоу Елены Степаненко» на канале «Россия-1». Виктор рассказал о своей работе и о том, как познакомился с фольклорной группой «Бурановские бабушки».
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