«Вечера на хуторе близ Диканьки»: чем «одарила» судьба главных актёров картины?

Суевериям подвержены многие из нас, в том числе и актёры. Картины о нечистой силе у представителей творческой профессии не в почёте, но неужели они действительно имеют некую «мистическую силу»? Узнав о судьбе актёров знаменитой экранизации Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в такое можно даже поверить…

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Фильм Александра Роу был поистине масштабным. В марте 1961-го под Кировском построили целую деревушку для съёмок фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». Местные жители стали и актёрами массовки, и первыми зрителями этой картины.

Неужели сказка обернулась настоящей трагедией для актёрского состава? Кому-то из съёмочной группы повезло, но большинство столкнулось с неожиданными несчастьями, а порой почти что мистическими бедами.

Вакула – Юрий Тавров

Юрий сыграл главного героя центрального сюжета сказки. Кузнец, который влюбился в дочку богатого казака, получился на редкость правдоподобным. Вакула понравился зрителям, только вот судьба актёра после этой роли оказалась безрадостной.

После «дипломной» работы в «Вечерах» Юрию досталась еще пара-тройка второстепенных ролей, а потом он и вовсе пропал со всех экранов. Говорят, мужчина пристрастился к алкоголю, попытался дважды создать семью, но из-за вредной привычки у него ничего не получилось.

Потом артист почти потерял зрение на правый глаз, приобрёл проблемы со слухом и работал маляром в Одесской академии строительства и архитектуры. Смерть настигла Юрия Таврова в 2010 году.

А вот судьба его «главной» коллеги Людмилы Мызниковой оказалась более счастливой. Женщина тоже покинула профессию, но только из-за того, что решила полностью посвятить себя семье.

Солоха – Людмила Хитяева

Беды у Хитяевой начались уже на съёмках: она сломала нос, когда каталась на лыжах. Впрочем, из-за этой травмы актриса познакомилась с хирургом-урологом Борисом Якобсоном, за которого вышла замуж.

Ещё до съёмок в «Вечерах» жуткая ревность актрисы разрушила её брак, а потом сломала ещё один. Людмила застукала супруга с бутылкой коньяка и другой женщиной в своей квартире. Мужчина пытался оправдаться и уверял её в том, что он лишь выпивал со своей знакомой, но актриса была непреклонна.

В итоге семейный скандал привёл к разводу, который непросто дался Хитяевой, а Якобсона и вовсе довёл до нервного заболевания и потери работы.

У актрисы было несколько абортов, из-за которых она не смогла завести детей с новым супругом – каскадером Валерием Леонтьевым. После двадцати лет брака она решила исправить ситуацию очень необычным способом: артистка сама подтолкнула своего мужа к новым отношениям. Так у Валерия появилась новая семья, двое детей и хорошая подруга в виде экс-супруги.

Построить личную жизнь Людмила пыталась, даже когда ей было за 60 лет, и у неё это вышло: целых 8 лет она жила с довольно молодым парнем Андреем. Однако тот просто спился, из-за чего Хитяева ушла и от него.

Пусть даже Людмиле не удалось наладить личную жизнь, зато она собрала вокруг себя немало друзей. В минувшем году она отпраздновала 90-летие, с чем мы её и поздравляем!

Кум Панас – Анатолий Кубацкий

Этот актёр был в какой-то мере «визитной карточной» Александра Роу. Он снялся во многих сказках режиссёра: «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Варвара-краса, длинная коса». Конечно, «Вечера» исключением не стали, но и сказать, что они подкосили жизнь артиста, сложно.

Единственное проклятье, которое настигло Анатолия – одиночество. Со временем он снимался всё меньше, а потом просто ушёл на пенсию и полностью пропал с радаров. Последние годы актёр жил один в Доме ветеранов.

– Живу, как предлагает жизнь. И ничего от нее не требую. Жаль только, людей в Доме ветеранов мало: не знаю, наберется ли человек 20. Актеров практически нет, общаться не с кем. А сын приезжает редко, – сетовал Кубацкий.

Пацюк – Николай Яковченко

Пацюк оказался одним из главных любимчиков публики в «Вечерах». Это и неудивительно, ведь его сыграл актёр с крайне колоритной внешностью. К слову, Николай уже с юности попал в театр, а вот кино он игнорировал довольно долго – в первом своём фильме снялся, когда ему уже стукнуло 52 года. Зато потом он появился в «Максиме Перепелице», «За двумя зайцами» и «Королеве бензоколонки».

Обвинять мистику в бедах актёра, конечно, можно, только вот несчастья в его жизни появились ещё до съёмок в «Вечерах» и в «Вии», где Николай сыграл Спирида.

Первой трагедией в судьбе артиста стала смерть любимой супруги от рака. Вечно весёлый Яковченко остался таким же на людях, а вот вдали от людской суеты он стал всё глубже погружаться на дно стакана. От алкоголизма его спасали лишь две любящих дочери.

К несчастью, старшая дочка Ирина также стала жертвой онкологического заболевания в 1970-м году. А за ней Николай простился почти со всеми любимыми людьми: с зятем, младшей дочерью и внуком. Позже ушёл и сам Яковченко – на тот момент ему было 74 года.

Черт – Георгий Милляр

Сыгравший самую мистическую роль в «Вечерах» Георгий никакой «тёмной силы» на себе не испытал. Он часто снимался у Александра Роу, так что к сказочным историям ему было не привыкать. А вот после смерти режиссёра с карьерой у Милляра как-то не задалось. Он понемногу погружался в депрессию и стал выпивать, но не сильно, к тому же рядом с ним всегда была верная супруга Марья Васильевна.

Со временем его просто забыли. Он хотел сыграть перед смертью драматическую роль, о чём даже написал стихотворение, но мечте не суждено было сбыться. В 1993-м году 89-летний Милляр уснул... и больше не открыл свои глаза.

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