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«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
Егор СТУКОВ   
24 Ноября 2020 г.
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Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не смогла.

«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой


Маленькая Людмила часто переезжала из одного дома в другой, ведь её отец был военнослужащим. Впрочем, почти вся её жизнь будет связана с одним городом – Киевом. Там девочка окончит школу и пройдёт через актёрскую студию при драмтеатре имени Ивана Франко.

Поначалу Людмила даже думала о карьере певицы, но поступить в консерваторию ей не удалось. Переждать до следующей попытки она захотела в театральной студии, но актёрское дело так увлекло молодую Мызникову, что возвращаться к пению она не стала. Уже в 16 лет девушка начала выходить на театральную сцену и пробовала попасть в кино, но получила она лишь небольшую роль в фильме «Гроза над полями».

Зато спустя год, когда Люда пошла на очередной кастинг, её случайно встретил режиссёр Александр Роу. Девушка в белой шубе и стильном платке в горошек сразу же натолкнула кинодела на мысль: «Вот она, наша Оксанка!». Именно в это время мэтр трудился над воплощением сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки».

– Если честно, по характеру я в юности была — один в один Оксана, — рассказывала Мызникова. — Думалось: вот иду по улице — и все витрины отражают, какая Людмила красивая! А солнце, казалось, светит для меня одной. Что и говорить: юная была, взбалмошная, наивная.

С этой наивностью Людмила смогла показать истинный характер своей героини, только вот одно ей не удалось: искренне расплакаться в кадре начинающая актриса никак не могла! Роу, который не так давно лично отпрашивал девушку у её матери для съёмок в фильме, напомнил Люде про родной дом. И как только она подумала о своей родительнице, слёзы сами побежали по щекам.

Вместе с начинающей актрисой на площадке были настоящие профессионалы: Александр Хвыля, Людмила Хитяева и Георгий Милляр. К тому же детская сказка могла удивить зрителей летающим чертом и «прыгающими» галушками – всё благодаря стараниям мастеров монтажа.

Итоговый результат впечатлил маленьких зрителей, а Людмила из неизвестной артистки стала звездой для целой страны.

– После съемок, наверное, у меня и гордыня немного проявилась. Ходила важничала: как же, у самого Роу снялась в главной роли, — делилась Мызникова. — Часто на улицах узнавали. Хотя в жизни я совсем другая. Слыла модницей: марафет, причесочка — тогда носили «дульки», зачесанные наверх.

Однако на этом её карьера практически закончилась. Девушка попыталась найти себя на филологическом факультете Киевского университета и постоянно отказывалась от киноролей, которые сыпались на неё десятками. С театрами тоже всё было не так уж и гладко: Людмила ждала, пока её пригласят в какое-нибудь известное и популярное учреждение, но дождалась лишь весточки из Театра юного зрителя.

Там, конечно, у актрисы были свои роли, какое-то время она даже гастролировала и всё ещё встречала на улицах восторженных поклонников. После всех событий Людмила встретила свою любовь – звукорежиссёра Олега Белинского, с которым актриса живёт в счастливом браке уже 55 лет.

При этом у нашей героини всё ещё был шанс возродить свою карьеру. Именно её Александр Роу пригласил на главную роль в сказке «Варвара-краса, длинная коса». Только вот в это время Людмила была беременна, так что от предложения она отказалась.

Со временем фильмография Мызниковой пополнилась короткометражкой «Когда идет снег…», картиной «Два дня чудес» и эпизодической ролью в сериале «Возвращение Мухтара». И на этом всё!

Зато в театральной жизни Людмилы успехов было побольше. Что интересно, все они были связаны с религией, к которой актриса стала проявлять интерес после одной новости: выяснилось, что её прадедушка был настоятелем Соловецкого монастыря. Так Людмила вместе с супругом основала духовный театр «Мистериум», в котором все силы отдали на «божественные» постановки.

– С труппой объехали всю Западную Германию, Польшу, Францию, – рассказывала Людмила. – Сейчас я уже на пенсии и давно не выступаю. Но о религии не забываю. С мужем ставим радиопьесы.

О разрушенной кинокарьере Людмила Мызникова не жалеет. Она нашла своё счастье в семье, которая для актрисы выше даже самой лучшей роли. Вместе с супругом она вырастила сына Игоря, а совсем скоро своё 18-летие отметит их внук Стас. О большем наша героиня даже не мечтает!

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