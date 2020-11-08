Валерий Дидюля развёлся с супругой - без скандалов не обошлось!

Недавно адвокаты известного музыканта Валерия Дидюли сообщили о том, что он наконец-то официально оформил развод со своей женой Евгенией.

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Их расставание сложно назвать мирным: были и скандалы, и масса взаимных претензий, в том числе и по разделу имущества. Однако процесс не затянулся, так как перед свадьбой был заключён брачный контракт, согласно которому в случае развода всё остаётся Валерию.

По словам Евгении, она даже подумать не могла, что всё так обернётся. «Меня привезли к какому-то нотариусу, беременную, с токсикозом, показали, где поставить подписи, и всё. В контракте также оговаривалось, что у нас раздельный семейный бюджет», — рассказала экс-супруга артиста. Неудивительно, что в итоге несостоявшийся раздел «совместно нажитого» стал большим ударом для женщины.

Кроме того, во время расставания широкой публике стали известны подробности семейной жизни пары. Например, за несколько месяцев до развода Евгения обнаружила в доме несколько скрытых видеокамер, а в поведении супруга произошли резкие перемены. Он перестал ругаться матом и кричать, зато вдруг начал делать уроки с дочерью. По её словам, бывший муж подстроил всё это специально, чтобы отбелить свою репутацию и показать общественности, какой он идеальный муж и отец.

Также Валерий делает попытки выжить бывшую жену с работы. Он сменил все замки в студии, где Евгения преподавала вокал. Чтобы восстановить справедливость, она обратилась к адвокату Жанне Маргулис, которая специализируется на «звёздных» разводах.

После этого Евгения в своих соцсетях написала, что развод — не крах всех надежд, хотя ей безусловно страшно, особенно за ребёнка. Зато расставание открывает новые перспективы, которые нужно использовать для создания другой, лучшей жизни.

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