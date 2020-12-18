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Валентина Талызина встала с инвалидной коляски, чтобы запеть
Анастасия ШИЛОВА   
18 Декабря 2020 г.
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Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.

Валентина Талызина встала с инвалидной коляски, чтобы запеть


Среди гостей было очень много звёзд: Ирина Муравьёва, Наталья Варлей, Елена Степаненко, Станислав Садальский и другие. Все эти знаменитости подарили свои голоса персонажам мультфильмов, на которых, без преувеличений, выросло не одно поколение детей. Да и сегодня их смотрят с большим удовольствием - и не только малыши, но и взрослые.

Валентина Талызина на передаче исполнила песню из «Простоквашино». Необходимо отметить, что все съёмки она просидела в инвалидном кресле, но пела, стоя на сцене.

Проблемы с ногами у актрисы начались довольно давно. Она пробовала разные способы лечения, в том числе и китайскую медицину. Однако, к сожалению, после поездки в Китай ей даже стало хуже. Дело в том, что когда врач ставил иголки, ноги начинали болеть ещё сильнее. Актриса думала, что так и должно быть, но оказалось, что терпеть нельзя, и нужно было прекращать процедуру. В результате начались осложнения, но директор театра имени Моссовета помогла Валентине Илларионовне устроиться в реабилитационный центр в Москве.

По словам актрисы, она очень довольна лечением и уходом. Единственное неудобство доставляет карантин, так как нельзя принимать посетителей и выходить на длительные прогулки.

После лечения Талызина планирует вернуться в театр, а также возобновить выступления на творческих вечерах. Поклонники, посмотревшие программу, поблагодарили всех её участников за то, что пусть ненадолго, но вернули их в детство и подарили много позитивных воспоминаний.

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