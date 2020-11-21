Удар по кошельку звёзд: как артисты переживут «ковидный» Новый год?

Коронакризис ударил по предпринимателям, простым гражданам России – и артистов тоже основательно «зацепил». Кое-кто из них уже жалуется на тяжёлую жизнь, а другие продолжают устраивать концерты, пусть и с гораздо меньшими гонорарами.

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«Огоньки» и корпоративы под Новый год уже много лет кормят наш шоу-бизнес. Причём кормят очень даже неплохо, ведь именно в это праздничное время артисты получают самые крупные гонорары. Но, как вы понимаете, в 2020-м году всё изменилось. Массовые мероприятия в России попали под запрет, а значит, творческим деятелям придётся забыть о корпоративах.

О тревожной тенденции COVID-эпохи первым высказался Валерий Меладзе. Он написал большой пост в своём Инстаграме, в котором усомнился в необходимости столь строгих ограничений.

– Без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А теперь представьте, вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни «Новогоднего огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ, – сетует артист.

По его словам, «тысячи людей» из развлекательной отрасли шоу-бизнеса лишены работы в течение многих месяцев. Эту мысль подтверждают и другие артисты. Так, на отсутствие работы пожаловалась Елена Воробей. Она даже пошла ещё дальше и предложила властям ввести льготы для потерявших источники дохода артистов.

Другое мнение высказал Дмитрий Песков. Он считает, что представителям творческих профессий финансовая помощь не нужна. Потери есть у всех, не только у артистов – такова уж реальность пандемии.

И сложно не согласиться с пресс-секретарём президента после беглого взгляда на реальные убытки певцов и актёров. Потеряли они, конечно, немало, но их доходы всё ещё намного превышают заработки простых граждан России.

К примеру, Ольга Бузова раньше выступала на корпоративах за 3,5 миллиона рублей, а теперь скинула один миллион в ценнике.

Сергей Шнуров сейчас готов выступить за 11,5 миллионов рублей. До пандемии он получал намного больше, но всё ещё не упал с пьедестала одного из самых высокооплачиваемых артистов страны.

У Филиппа Киркорова проблем, судя по всему, не имеется. За 50-минутный концерт он получает всё те же 6 миллионов рублей. Это не говоря об оплате проживания, питания и трудов его команды.

Певец Сергей Жуков вообще решил поднять ценник на целый миллион – его выступление на корпоративе обойдётся в 3,5 миллиона рублей.

Артисты «старой школы» в наши дни отличаются большей скромностью. Лев Лещенко, например, отправится на корпоратив «всего» за 1,5 миллиона рублей.

Он же, к слову, прокомментировал инициативу Валерия Меладзе. По словам певца, от новогодних «огоньков» отказываться не стоит – надо лишь заплатить всем артистам соответствующий гонорар за съёмки.

В итоге этот Новый год наверняка окажется далеко не самым прибыльным месяцем в жизни наших артистов. Но финансовое дно им точно не грозит, с такими-то гонорарами!

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