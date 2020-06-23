Тяжёлый инсульт и маленькая пенсия: как живёт экс-звезда Маргарита Сергеечева

Маргарите Сергеечевой пророчили великое будущее, но некогда «самая популярная девочка Советского Союза» не стала связывать свою жизнь с актёрской профессией. Как же сложилась судьба любимой многими артистки?
Маргарита Сергеечева прославилась после ролей в картинах «Где это видано, где это слыхано» и «Странные взрослые». В 70-х годах прошлого века она была главным детским лицом советского кино, а в её дальнейших успехах никто даже не сомневался. Впрочем, сама Маргарита выбрала другую судьбу: она окончила медуниверситет и стала работать фельдшером. Но однажды жизнь подкинула ей непростое испытание – у экс-актрисы случился инсульт.
В уже далёком 2007 году Маргарите Сергеечевой пришлось пережить тяжёлую операцию на мозге. После хирургического вмешательства её ждал продолжительный реабилитационный период, а потом, как она надеялась, возвращение к любимой работе фельдшером. К сожалению, инвалидность не позволила ей вернуться к любимому делу, а сейчас Маргарите приходится довольствоваться одной лишь пенсией.
Не так давно, 24 мая, нашей героине исполнилось 57 лет. Живёт она скромно, вместе со своей мамой в петербургской квартире. Маргарита почти никогда не даёт интервью, а из тех редких разговоров с журналистами можно уяснить лишь одно – сладкой жизнь экс-артистки точно не назовёшь.
Жить на одни государственные пособия очень непросто, так что на помощь любимой артистке пришёл один из её поклонников – Иван Садовников. Ему удалось найти телефонный номер звезды, после чего мужчина призвал к действиям других фанатов Сергеечевой: «Если мы переведем 50, 100 или больше рублей, то не обеднеем. А для любимой актрисы, перенесшей инсульт и живущей на маленькую пенсию вместе с пожилой и больной мамой, эта сумма лишней не будет».
Призыв фаната не остался без внимания: на его пост отреагировали многие пользователи Сети, готовые пожертвовать небольшие суммы некогда известной актрисе.
Сергеечева, как она сама признаётся, любит выращивать орхидеи и заботиться о своих пяти кошках. Нередко она выходит в онлайн, где экс-артистке точно есть чем заняться: в соцсети у Маргариты несколько тысяч друзей и 14 тысяч подписчиков. О своей непростой жизни она рассказывает редко, хотя недавно всё же поделилась с журналистами своими бедами: «У меня пенсия 14 тысяч рублей, плюс мамина 16. Семь тысяч платим за ЖКХ, остальное уходит на продукты. К сожалению, после инсульта не получила дополнительных льгот и надбавок. Увы, страна такая».
Вдобавок к этому Маргарите приходится заботиться о своей больной маме.
– Она слепнет, у неё отслоение сетчатки. Операция уже не спасёт, – рассказала звезда.
О здоровье самой Сергеечевой рассказала одна из поклонниц артистки, которой удалось побывать в гостях у своего кумира. По словам Натальи Бурма, звезда советского кино тратит немало времени и сил на курсы лечения после инсульта, но прийти к полному выздоровлению пока не удалось.
– Сергеечева старается много гулять, ездит на дачу. Мне показалось, она немного сторонится людей, да и ей тяжело общаться и писать. Наверно, поэтому активность больше в Интернете. А как человек Рита замечательная! – с улыбкой говорит Наталья.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Лукашенко заявил о провале «майдана» в Беларуси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последние дни успел отметиться двумя громкими заявлениями. Он заявил, что «белорусы на пропустят фашизм в страну» и что в республике удалось предотвратить майдан.
-
В Китае семеро мальчишек утонули, пытаясь спасти друга
В китайском городе Чунцин утонули восемь школьников. Семеро из них погибли, пытаясь помочь упавшему в воду товарищу.
-
Тяжёлый инсульт и маленькая пенсия: как живёт экс-звезда Маргарита Сергеечева
Маргарите Сергеечевой пророчили великое будущее, но некогда «самая популярная девочка Советского Союза» не стала связывать свою жизнь с актёрской профессией. Как же сложилась судьба любимой многими артистки?
-
Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале про вампиров
Устроивший «пьяное» ДТП актёр Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом рассказал его коллега, артист Дмитрий Лысенков.
-
Петербурженке выдали пенсию двумя килограммами мелочи
Сотрудники «Почты России» в Петербурге выдали два килограмма пенсии пожилой женщине, сославшись на отсутствие в кассе крупных денег. Ничем иным кроме как издевательством над бедной пенсионеркой это назвать нельзя...
-
«Зая»: от имени в прошлом к забавному современному прозвищу
Большинство женщин и не догадывается, какой зашкаливающей эротизмом семантикой пропитано мужское прозвище «зая». Предлагаем разобраться, какие же качества приписываются прытким «зайчикам» и откуда у этого прозвища «уши растут».
-
Глава ВОЗ заявил о переходе пандемии в опасную фазу
Отмена карантина во многих странах угрожает новыми всплесками заболеваемости COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
-
На Сахалине за взятку задержали сотрудника ПФР
В Сахалинской области по делу о коррупции под стражу взят глава регионального отделения Пенсионного фонда России.
-
Десятки человек заразились коронавирусом в онкоцентре Челябинска
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 человека заразились коронавирусной инфекцией.
-
Мать Елены Малышевой месяц лечилась в больнице от коронавируса
В своем Инстаграме Елена Малышева сообщила, что её мать, перенёсшая коронавирусную пневмонию, поправилась и находится дома. Телеведущая отметила, что её родительница, которая также является врачом, пролежала в больнице больше месяца.
-
Российский патриотизм: вовсе не обязательно по «шпаргалке из Кремля»
Россияне не стали любить Родину меньше, но определенно стали проявлять это чувство по-другому, не так, как их призывают из Кремля. Об этом свидетельствуют результаты недавнего соцопроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения.
-
В Крыму запустят электричку из Севастополя в Евпаторию
С 1 июля на полуострове дважды в день начнут курсировать электропоезда экспресс-маршрута Севастополь — Евпатория, старт которых был отложен из-за пандемии коронавируса.
-
Вынесли приговор фигурантам дела «Сети»: сроки не самые малые...
В Петербурге огласили приговор в отношении фигурантов дела «Сети». Виктору Филинкову назначили 7 лет заключения, а Юлию Бояршинову — 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.
-
Как дожить до ста лет? Есть несколько советов от американцев
Ученые в Университете штата Вашингтон перечислили факторы, которые помогут дожить до ста лет.
-
В Иркутске за июнь в коррупции заподозрили уже второго чиновника
Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства задержана в Иркутской области. Ее обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
-
Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
После недавней госпитализации певица Татьяна Буланова откровенно рассказала о своём здоровье в эфире телеканала «Россия 1».
-
Путин предложил выплачивать надбавки врачам до конца августа
Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить выплачивать медикам надбавки за работу с коронавирусными больными до конца лета.
-
Должен отвечать по всей строгости закона: экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Актёр Михаил Ефремов прошел психиатрическую экспертизу после ДТП на Смоленской площади в Москве, которое унесло жизнь человека. В правоохранительных органах заявили журналистам, что Ефремов признан вменяемым и должен отвечать за свои действия по всей строгости закона.
-
Хотите узнать о вкуснейшем салате-бомбе? Тогда вам — на канал блогера Светланы!
Если вы еще не умеете вкусно готовить или решили поднатореть в этом полезном мастерстве, вам совсем не помешает заглянуть к блогеру Светлане Черновой, которая ведет свою деятельность на платформе YouTube. Это не случай, когда изредка что-то дамы готовят и затем выставляют свои видео. Таким занятием, кажется, наполнена вся жизнь Светланы!
-
Хулиган Волк из «Ну, погоди!» бросит курить
В новых эпизодах анимационного серии «Ну, погоди!», которых на «Союзмультфильме» пообещали 52, помимо введения свежих персонажей, случится еще одно важное изменение. А именно - недалекий хулиган Волк бросит курить.