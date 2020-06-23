Тяжёлый инсульт и маленькая пенсия: как живёт экс-звезда Маргарита Сергеечева

Маргарите Сергеечевой пророчили великое будущее, но некогда «самая популярная девочка Советского Союза» не стала связывать свою жизнь с актёрской профессией. Как же сложилась судьба любимой многими артистки?

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Маргарита Сергеечева прославилась после ролей в картинах «Где это видано, где это слыхано» и «Странные взрослые». В 70-х годах прошлого века она была главным детским лицом советского кино, а в её дальнейших успехах никто даже не сомневался. Впрочем, сама Маргарита выбрала другую судьбу: она окончила медуниверситет и стала работать фельдшером. Но однажды жизнь подкинула ей непростое испытание – у экс-актрисы случился инсульт.

В уже далёком 2007 году Маргарите Сергеечевой пришлось пережить тяжёлую операцию на мозге. После хирургического вмешательства её ждал продолжительный реабилитационный период, а потом, как она надеялась, возвращение к любимой работе фельдшером. К сожалению, инвалидность не позволила ей вернуться к любимому делу, а сейчас Маргарите приходится довольствоваться одной лишь пенсией.

Не так давно, 24 мая, нашей героине исполнилось 57 лет. Живёт она скромно, вместе со своей мамой в петербургской квартире. Маргарита почти никогда не даёт интервью, а из тех редких разговоров с журналистами можно уяснить лишь одно – сладкой жизнь экс-артистки точно не назовёшь.

Жить на одни государственные пособия очень непросто, так что на помощь любимой артистке пришёл один из её поклонников – Иван Садовников. Ему удалось найти телефонный номер звезды, после чего мужчина призвал к действиям других фанатов Сергеечевой: «Если мы переведем 50, 100 или больше рублей, то не обеднеем. А для любимой актрисы, перенесшей инсульт и живущей на маленькую пенсию вместе с пожилой и больной мамой, эта сумма лишней не будет».

Призыв фаната не остался без внимания: на его пост отреагировали многие пользователи Сети, готовые пожертвовать небольшие суммы некогда известной актрисе.

Сергеечева, как она сама признаётся, любит выращивать орхидеи и заботиться о своих пяти кошках. Нередко она выходит в онлайн, где экс-артистке точно есть чем заняться: в соцсети у Маргариты несколько тысяч друзей и 14 тысяч подписчиков. О своей непростой жизни она рассказывает редко, хотя недавно всё же поделилась с журналистами своими бедами: «У меня пенсия 14 тысяч рублей, плюс мамина 16. Семь тысяч платим за ЖКХ, остальное уходит на продукты. К сожалению, после инсульта не получила дополнительных льгот и надбавок. Увы, страна такая».

Вдобавок к этому Маргарите приходится заботиться о своей больной маме.

– Она слепнет, у неё отслоение сетчатки. Операция уже не спасёт, – рассказала звезда.

О здоровье самой Сергеечевой рассказала одна из поклонниц артистки, которой удалось побывать в гостях у своего кумира. По словам Натальи Бурма, звезда советского кино тратит немало времени и сил на курсы лечения после инсульта, но прийти к полному выздоровлению пока не удалось.

– Сергеечева старается много гулять, ездит на дачу. Мне показалось, она немного сторонится людей, да и ей тяжело общаться и писать. Наверно, поэтому активность больше в Интернете. А как человек Рита замечательная! – с улыбкой говорит Наталья.

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