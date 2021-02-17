Супруг Светланы Дружининой запретил ей рассказывать о погибшем сыне

Старшее поколение наверняка хорошо помнит звёздную пару Дружинина–Мукосей. Светлана Сергеевна сыграла в таких легендарных фильмах, как «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Какое оно, море?». Анатолий Мукосей – один из самых известных кинооператоров Советского союза и России, лауреат множества премий.

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Несколько дней назад супруги стали гостями программы «Судьба человека». В откровенном разговоре перед телекамерами выяснилось, что на пути к успеху паре пришлось пережить очень многое – в том числе и в семейной жизни.

Почти 40 лет назад в их семье произошла трагедия. Старший сын Анатолий, который страдал от наркотической зависимости, выпал из окна и разбился. Даже через столько лет супруги не любят вспоминать эти события. Поэтому, когда Дружинина начала рассказывать о сыне, Анатолий Михайлович почти сразу попросил жену сменить тему.

К счастью, младший сын пары – Михаил, стал настоящей отрадой для родителей. Не так давно он помог им зарегистрироваться в социальных сетях, и теперь Светлана Сергеевна с удовольствием выкладывает для пользователей интернета видео со своей дачи.

Кстати совсем недавно Дружинина отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 85 лет. Ведущий передачи Борис Корчевников подарил актрисе платок с оригинальным рисунком и, конечно же, букет цветов. Из-за карантина празднования прошли в узком семейном кругу, а коллеги и друзья поздравляли Дружинину по телефону и в соцсетях.

Несмотря на возраст, актриса продолжает работать. Не все знают, что она ещё и очень талантливый режиссёр и сценарист. Это именно благодаря ей зрители увидели «Гардемарины, вперёд!» в конце 80-х годов, а потом последовали «Тайны дворцовых переворотов», которые были очень высоко оценены многими критиками. Сейчас Дружинина работает над четвёртой частью «Гардемаринов», выход которой запланирован на 2022 год.

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