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Супруг Светланы Дружининой запретил ей рассказывать о погибшем сыне
Анастасия ШИЛОВА   
17 Февраля 2021 г.
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Старшее поколение наверняка хорошо помнит звёздную пару Дружинина–Мукосей. Светлана Сергеевна сыграла в таких легендарных фильмах, как «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Какое оно, море?». Анатолий Мукосей – один из самых известных кинооператоров Советского союза и России, лауреат множества премий.

Супруг Светланы Дружининой запретил ей рассказывать о погибшем сыне


Несколько дней назад супруги стали гостями программы «Судьба человека». В откровенном разговоре перед телекамерами выяснилось, что на пути к успеху паре пришлось пережить очень многое – в том числе и в семейной жизни.

Почти 40 лет назад в их семье произошла трагедия. Старший сын Анатолий, который страдал от наркотической зависимости, выпал из окна и разбился. Даже через столько лет супруги не любят вспоминать эти события. Поэтому, когда Дружинина начала рассказывать о сыне, Анатолий Михайлович почти сразу попросил жену сменить тему.

К счастью, младший сын пары – Михаил, стал настоящей отрадой для родителей. Не так давно он помог им зарегистрироваться в социальных сетях, и теперь Светлана Сергеевна с удовольствием выкладывает для пользователей интернета видео со своей дачи.

Кстати совсем недавно Дружинина отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 85 лет. Ведущий передачи Борис Корчевников подарил актрисе платок с оригинальным рисунком и, конечно же, букет цветов. Из-за карантина празднования прошли в узком семейном кругу, а коллеги и друзья поздравляли Дружинину по телефону и в соцсетях.

Несмотря на возраст, актриса продолжает работать. Не все знают, что она ещё и очень талантливый режиссёр и сценарист. Это именно благодаря ей зрители увидели «Гардемарины, вперёд!» в конце 80-х годов, а потом последовали «Тайны дворцовых переворотов», которые были очень высоко оценены многими критиками. Сейчас Дружинина работает над четвёртой частью «Гардемаринов», выход которой запланирован на 2022 год.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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