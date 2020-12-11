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Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
Например, 51-летний Стас Михайлов выглядит намного моложе своих лет. А в прессе то и дело появляются статьи о том, что Михайлов сделал очередную подтяжку лица. Однако официальных подтверждений этому нет.
И вот в своём недавнем интервью, певец решил честно ответить на все вопросы. По его словам, он действительно делал «уколы красоты», но процедура оказалась настолько болезненной, что артист отказался от повторного курса.
Как признался Михайлов, он стал посещать врачей только после того, как ему потребовалась пересадка волос. Оказывается, шевелюра певца является творением немецких врачей, к которым Станислав Владимирович ездит три раза в год. По инсайдерской информации, это довольно кропотливая процедура, и к тому же очень дорогостоящая. Однако Стас Михайлов считает, что ради своих поклонников он просто обязан выглядеть достойно.
Зато артист полностью опроверг слухи об операциях по липосакции, которые ему также приписывали. Напомним, что Михайлов недавно сбросил 12 кг и теперь поддерживает вес с помощью физических упражнений и диеты, которую специально для него разработал специалист. И пока ему успешно удается держать себя в форме, так что необходимости в операциях попросту нет.
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Стас Михайлов признался, что делал пересадку волос
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
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