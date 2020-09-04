Со дна на вершину и обратно: повороты судьбы Сергея Челобанова

Тюрьма, наркотическая зависимость, огромная слава и отношения с Аллой Пугачёвой – у композитора Сергея Челобанова была на удивление бурная жизнь. Недавно он отпраздновал 59-й день рождения, а мы решили вспомнить о творческих успехах и потерях некогда популярного музыканта.

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Любовь к музыке Сергею Челобанову привили родители. Сами они были далеки от мира творчества, но всё-таки посадили четырёхлетнего мальчика за фортепиано. В то же время по наставлению отца Серёжа активно занимался спортом, в особенности боксом – к десятому классу он даже получил титул чемпиона области!

Однако не просто так отец подталкивал сына к спорту. Челобанов обладал буйным нравом и всегда лез в драку с поводом и без него, так что родитель решил направить агрессию сына в правильное русло.

Фортепиано, как оказалось, было не по душе Серёже, так что он решил переключиться на гитару. В итоге боксёр, который ещё и умел развлечь друзей песнями у костра, стал настоящим героем для одноклассников. Уже тогда он репетировал песни с рок-группой, из-за чего страдала его школьная успеваемость.

Неслабо на его жизни сказался условный срок. Парень несколько раз воровал мотоциклы, чтобы приехать к своей девушке, оставляя краденое средство передвижения прямо на дороге. Однажды его поймали, посадили на несколько дней в камеру и влепили «условку». Судимость обещали снять спустя два года, если, конечно, Серёжа покончит с преступной жизнью.

– Меня взял на поруки коллектив отцовского завода. Туда я устроился учеником слесаря-инструментальщика. А вечерами играл рок-н-ролл на танцах в ДК химиков. Наша группа «Каменный цветок» исполняла страшный «тяжеляк» — Deep Purple, Led Zeppelin, – рассказывал артист.

Так наш герой обрёл настоящее призвание. Он окончил музыкальную школу, нередко выступал в ДК и даже в армии нашёл применение своим творческим талантам. В начале 80-х годов Сергей начал трудиться клавишником в Курской филармонии, а через пять лет он попался на глаза Бари Алибасову, который позвал молодого музыканта на гастроли. Впрочем, в новом коллективе Сергей надолго не задержался.

Буйный нрав и нежелание следовать общественным устоям вкупе с рок-н-роллом привели Сергея к наркотикам. Запрещённые вещества выбили парня из колеи: он стал агрессивным, вернулся к преступности и совсем забыл о нормальной работе. Однажды он вновь попался на воровстве. Отвертеться «условкой» в этот раз не получилось: Сергея ждали три года колонии.

Удивительно, но нашему герою вновь повезло. За решёткой ему приходилось заниматься тяжёлым трудом, но командир местного общежития разрешал артисту практиковаться в музыке. Правда, эту лавочку довольно быстро прикрыли, ведь с наркоманами в колонии обращались строго. Зато за полгода до освобождения Сергея вытащили из тюрьмы люди из колхоза, которые восхищались его музыкальными навыками. Спасителям пришлось взять кредит только ради того, чтобы Челобанов отправился покорять Москву своей музыкой.

Ставка оказалось удачной. Уже с 90-х годов прошлого века коллектив Сергея «H-Band» выступал на самых крупных площадках страны.

Новая звёздная жизнь артиста оказалась ядом для его любовных отношений. Ещё в армии парень узнал о том, что его девушка Людмила беременна. Так у Сергея появились сыновья Денис и Никита, но даже они не смогли удержать музыканта от манящих перспектив столицы. Людмила ушла на второй план и была вынуждена выслушивать сплетни о сексуальных похождениях её супруга.

Так уж вышло, что первые серьёзные отношения Сергея не распались даже после появления в его жизни Аллы Борисовны. Сначала он был лишь коллегой Пугачёвой: делал для неё аранжировки, подписал контракт на три года и поучаствовал в создании совместного клипа.

А потом у них начался «походный» роман. Сама Алла была замужем за Евгением Болдиным, а к Сергею в Москву приехала супруга с детьми. Но музыканты даже не ревновали друг к другу! Впрочем, неофициальный статус слишком уж вольных отношений и наркотическая зависимость Сергея в итоге сыграли свою роль.

– Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в Театре, когда она развелась с Болдиным. И буквально сразу же расписалась в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба, – вспоминал артист.

Стоит отметить, что сама Алла Борисовна никогда не комментировала отношения с Сергеем Челобановым. Многие даже не верят в то, что между ними что-то было: говорят, что музыкант просто придумал красивую историю ради собственного пиара.

Даже если и так, то это ему не помогло. Примадонна продолжает блистать на сцене, а Челобанов уже давненько пропал из мира музыки. Всему виной вновь стала его наркотическая и алкогольная зависимость. В середине 90-х из-за употребления вредных веществ у музыканта даже остановилось сердце, после чего он на несколько лет завязал с вредными привычками.

Но вернуть былую славу было очень непросто, да и семейные отношения Сергея стали разваливаться и в 2008 году окончательно разрушились. Несмотря на возвращение зависимости, в 2014 году он нашёл новую любовь – популярную вокалистку Евгению Долгову, которая выступала под псевдонимом Гранде.

Разница в 25 лет не помешала зарождению новых отношений. В 2016 году у пары появился сын Александр, и, казалось бы, наш герой наконец-то нашёл свой счастье. Но его любовь к алкоголю и здесь сумела напортачить.

– Если Сергей не выпивает совсем, то он идеальный муж и отец. Нам не помогали уговоры, я ему предлагала лечиться. Я очень боюсь за сына. Не хочу, чтобы Саша запомнил папу таким, – призналась Евгения в ток-шоу «Прямой эфир».

Потом был один скандал с любовницей артиста, которая заявила, что у неё есть дочь от музыканта. В итоге экспертиза не подтвердила слова женщины. После и сам Сергей усомнился в том, что Евгения Долгова была ему верна, так что на этот раз ДНК-текст прошла она. Как оказалось, музыкант зря сомневался: сын Саша на 99.9% оказался его родственником.

Сергей Челобанов поссорился со своим старшим сыном, потерял (пусть и не окончательно) свою последнюю любовь и разрушил собственную карьеру. Однако он ни о чём не жалеет. Сергей утверждает, что никогда и не стремился стать звездой. Теперь он лишь с теплом вспоминает годы с Аллой Пугачёвой, когда музыкант находился на вершине отечественной эстрады.

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