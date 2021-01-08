|
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.
Однажды команда экстрасенсов работала в одной «неблагополучной» семье. В доме было не убрано, вся кухня забита бутылками от алкоголя. При этом хозяева были совершенно уверены, что кто-то наложил на семью «проклятие», и поэтому им «не везёт в жизни». Экстрасенс Елена Галунова заявила, что в данном случае всё гораздо проще и винить следует только свой образ жизни. Семейство с этим категорически не согласилось, и они даже стали обвинять Елену в шарлатанстве и некомпетентности.
В итоге Галуновой пришлось прибегнуть к одному из своих магических обрядов и только после этого участники программы посчитали, что теперь «проклятье ушло».
- А вы как считаете, дорогие читатели, могла ли наладиться жизнь такой семьи после вмешательства экстрасенса? Или ясновидящая всё-таки была права?
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Сергей Сафронов рассказал, как на шоу «Битва экстрасенсов» снимали «проклятья» с маргиналов
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.
-
Стало известно имя претендента на место канцлера Ангелы Меркель
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру в обход известных претендентов на пост Ангелы Меркель и стать канцлером ФРГ.
-
Вот так случай: охотник убил приятеля, приняв его за лося
В Вологодской области охотник убил из карабина приятеля, приняв его за лося. (Увы, но такие несчастные случаи на охоте - совсем не редкость... прим. МГ.)
-
В Приморье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»
В Приморье началась вакцинация против COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона" производства научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
-
И мама, и бабушка, и блогер
"Бабушка-онлайн" Нина старается быть интересной себе и другим
-
Илон Маск стал самым богатым в мире человеком
Глава Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как 7 января выросла биржевая стоимость акций его компании.
-
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
Пассажиры, прибывающие в Республику Бурятия воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, обязаны пройти тестирование на COVID-19.
-
160 лет назад в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
-
Ученые: коронавирус может стать хроническим заболеванием
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
-
Азиза не решилась ехать на Новый год к новому поклоннику
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
-
Патриарх Кирилл призвал Лукашенко не затягивать выход из политического кризиса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
-
Об исполнении желаний
Исполнение желаний многие представляют так: доставляют на дом красивую коробку с бантиками и вензелями. А внутри – исполненное желание. Все готово!
-
Не стало журналиста и ветерана ВОВ Льва Корзуна
Не стало одного из старейших членов Союза журналистов Москвы, ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора Льва Игнатьевича Корзуна. Он скончался на 96-м году жизни.
-
Декоративные наволочки на подушки – чего только нет!
Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.
-
Туристы заполонили Сочи — там в итоге заполыхали леса!
В Сочи следователи задержали уже пятерых человек, подозреваемых в причастности к возгоранию лесов. Дело в том, что в разных районах города-курорта с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров!
-
Гоген Солнцев хочет отбить Пугачёву у Галкина
Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
-
На Камчатке туристы попали под завал льда на водопаде
Люди пострадали из-за обрушения льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Один человек в результате этого трагического ЧП погиб...
-
Москвичам подарят еще 11 станций метро
В этом году в столице появится 11 станций метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
-
Стало известно, за что россиян могут уволить в 2021 году
В 2021 году работодатель может уволить сотрудника за игнорирование звонков от начальства в течение двух суток или смену геолокации без предупреждения.
-
В горах его сердце
Среди скорбных сводок с войны-пандемии эта весть для моих земляков была самой горестной – врач Фургал ушел. Человек, побывавший на всех вершинах Восточных Саян, на Эльбрусе, северном Тянь-Шане и на Камчатке – теперь далеко от нас. Не позвонить, не встретиться. Это был редкий по своим душевным чертам, интеллигентности человек и врач с большой буквы. Представить Геннадия Николаевича в частной больничке, клинике, сдирающим последние деньги с больных в свою кубышку, просто невозможно. Он врач-рентгенолог высшей категории, заведующий отделением лучевой терапии, и в больницу, когда заболел сам, не ехал до последнего, уступая больничную койку, дефицитный аппарат ИВЛ другим, как ему казалось, более нуждающимся. Врач, вылетавший десятки раз руководителем спасательной группы, спас очень многих…