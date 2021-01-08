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Сергей Сафронов рассказал, как на шоу «Битва экстрасенсов» снимали «проклятья» с маргиналов
Анастасия ШИЛОВА   
08 Января 2021 г.
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В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.

Сергей Сафронов рассказал, как на шоу «Битва экстрасенсов» снимали «проклятья» с маргиналов


Однажды команда экстрасенсов работала в одной «неблагополучной» семье. В доме было не убрано, вся кухня забита бутылками от алкоголя. При этом хозяева были совершенно уверены, что кто-то наложил на семью «проклятие», и поэтому им «не везёт в жизни». Экстрасенс Елена Галунова заявила, что в данном случае всё гораздо проще и винить следует только свой образ жизни. Семейство с этим категорически не согласилось, и они даже стали обвинять Елену в шарлатанстве и некомпетентности.

В итоге Галуновой пришлось прибегнуть к одному из своих магических обрядов и только после этого участники программы посчитали, что теперь «проклятье ушло».

  • А вы как считаете, дорогие читатели, могла ли наладиться жизнь такой семьи после вмешательства экстрасенса? Или ясновидящая всё-таки была права?

  • Расскажите об этом своим друзьям!

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