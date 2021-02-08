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Сайт «ПроДокторов» собрал за 10 лет работы 2 млн отзывов пациентов
Агнесса ЛИ   
08 Февраля 2021 г.
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Сайт «ПроДокторов» собрал за 10 лет работы 2 млн отзывов пациентов

За десять лет работы самый крупный в России сайт с отзывами о врачах и клиниках «ПроДокторов» собрал два миллиона отзывов. «Юбилейный» отзыв с благодарностью за профессионализм оставила пациентка о маммологе кемеровской клиники Александре Поликарпове. Аналитики портала опубликовали также статистику самых популярных у россиян медицинских специальностей.

 

 

Чаще всего на портале в 2020 году искали информацию о гинекологах (4,6 млн просмотров), неврологах (4,56 млн), гастроэнтерологах (2,88 млн), дерматологах (2,51 млн), психотерапевтах (1,45 млн). Интересно, что среди жителей Москвы и Московской области, проявляющих наибольшую активность на портале, чаще востребованы гинекологи (55 227 запросов), гастроэнтерологи (32 140), неврологи (32 072) и стоматологи (29 286).

Сайт «ПроДокторов» собрал за 10 лет работы 2 млн отзывов пациентов

Второе место в рейтинге активных регионов занимает Краснодарский край, в тройке лидеров находятся также Санкт-Петербург и Ленинградская область, в топ-10 также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская область.

Сооснователь портала «ПроДокторов» Сергей Федосов отметил, что все отзывы обязательно проверяются модераторами и, как правило, отклоняются около 30%. С каждым годом становится все больше положительных отзывов о врачах, гораздо реже возникают конфликтные ситуации и острые прецеденты. По мнению Сергея Федосова, доктора стремятся к эффективным коммуникациям и пациентоцентричности, ведут диалог, меняют парадигму мышления.

Всего в 2020 году на портале «ПроДокторов аналитики зафиксировали 152 млн визитов, это на 12% больше, чем в 2019 году, когда было отмечено 136 млн визитов. Также посетители ресурса оставили 354 645 отзывов.

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