Рецепты от блогера бабушки Эммы

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На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
Кулинарии, к слову, бабушка Эмма посвятила себя, только выйдя на заслуженный отдых. А работала до пенсии она учителем физики.
Какие же блюда нашли место на ее гастрономическом канале? Крылья по-корейски, коржи для медовика и сам медовик, соусы, слоеная самса, грибная начинка для пирогов и пирожков, пирог с вишней, торт Наполеон с малиной, пирожки с мясом, узбекская окрошка, свекольный салат, заварной медовый крем, торт Орео без духовки и печенья, шашлык в кастрюле или казане, торт Пломбир без выпечки, салат из запеченных баклажанов и многое другое. От названий блюд просто слюнки текут, а от картинок того, что получилось, глаза в восторге. И непременно хочется повторить увиденное уже у себя дома.
Оказался на канале бабушки Эммы и рецепт самого полезного салата – нам он точно пригодится. Давайте же узнаем, как готовится это блюдо. Кстати, представлял рецепт сын уважаемой Эммы – Леня.
Ингредиенты в блюде оказались простые – свежая морковь и свекла. Добавить туда нужно также курагу, чернослив, орехи, чеснок, лимонный сок и оливковое масло. Ролик был дан вначале в формате фотопрезентации с красочными, понятными и аккуратными снимками. Затем, со стартом процесса готовки, пошло видео. Ингредиенты были указаны с граммами, демонстрировалась последовательность действий. Подсказывалось аудитории, с чем можно подавать данное блюдо.
Может этот рецепт с канала бабушки Эммы и вам пригодится, уважаемые читатели?
Бабушка Эмма была популярным блогером. Она давала интервью телеканалу «Дождь», сюжет о ней вышел в программе «Утро России».
А хотите узнать, как приготовить сыр Маскарпоне за пять минут? Есть и такой рецепт у бабушки Эммы. Она представила его вместе со своим сыном. Бабушка отмечала, что сыр очень вкусный, он отлично подходит для разных намазок или десертов. А вот сам процесс. Кастрюлю нужно ополоснуть холодной водой, далее в нее наливается один литр сливок. Жирность продукта должна быть 25%. Если сливки более жирные, их можно разбавить молоком. Кастрюля с содержимым ставится на огонь. Помешивая сливки нужно довести до температуры 85%. И далее все также понятно пошагово рассказано и продемонстрировано, о чем можно посмотреть видео.
Информацию с чего начинался этот вкусный канал можно прочитать в материале «О нас». Мы же приведем небольшую цитату из рассказа сына бабушки Эммы Лени:
«У нас большая и дружная семья, большинство членов которой влюблены в искусство кулинарии с детства. Я вырос в доме, где царил культ еды и гостеприимства.... В один прекрасный солнечный день мы решили создать бизнес, который отвечал бы нашим привязанностям: гостеприимству и хлебосольству. Мы построили циммеры – деревянные избушки для семейного отдыха. Вопрос о приготовлении еды для наших гостей даже не стоял – это было само собой разумеющимся.
Бизнес развивался очень хорошо, процветает он и сегодня. Наши гости с удовольствием поедали приготовленную нами еду и всё время просили рецепты. Мы же, в свою очередь, с удовольствием делились своими секретами. Чаще всего просили рецепт блинчиков, которые мы подаём на завтрак, и мы решили снять видеоролик по этому рецепту. С этого всё и началось!»
Милой бабушки Эммы, напомним, уже нет в этом мире. Но остались сотни ее рецептов, по которым люди будут готовить и дальше очень вкусные блюда, наполняя при этом свой дом уютом, теплом и любовью.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
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