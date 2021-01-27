Последняя любовь Жанны Фриске

Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным чудом?

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Много лет Жанна мечтала о детях, думая, что они появятся лишь после окончания певческой карьеры. Но однажды на горизонте появился Дмитрий, от которого она и родила сына Платона.

К несчастью, вскоре после этого артистка узнала свой страшный диагноз – рак мозга. Спасать Фриске ринулась вся страна – вспомним всероссийский сбор средств на лечение. Родные, конечно же, в стороне не стояли. А пережить самые непростые моменты певице помог именно Дмитрий Шепелев.

– Я никогда не видел, чтобы Жанна плакала. А мое сердце разрывалось от жалости к ней. От ужаса. От чувства несправедливости. В самые тяжелые минуты, когда отчаяние вгрызалось в сердце, я закрывался в ванной комнате больничной палаты, включал воду и выл от бессилия и злобы, – рассказывал он.

Лечили певицу в лучших больницах мира, но даже это не приносило желанного результата. Справиться с бессилием Шепелеву было непросто, из-за чего он начал искать спасение от тяжёлых мыслей на дне бутылки. Однако быстро понял, что алкоголь с этой бедой ему никак не поможет.

Телеведущий пытался уберечь любимую от любопытных взглядов публики, но это сделать ему не удалось. Снимки тяжело больной певицы, внешность которой изменилась не в лучшую сторону из-за приёма гормонов, быстро разбежались по Сети.

Всё это Шепелев описывал в своей книге, которая пришлась не по нраву родственникам самой Фриске.

– У нашей семьи никто согласия не спросил! Эта книга — позор, вранье! Не буду ее читать! Очень сомневаюсь, что он сам ее написал, скорее всего это сделал парень, с которым мы познакомились, когда Жанна проходила реабилитацию в Юрмале. Он при жизни дочери предлагал сделать книгу о ней, мы тогда отказались. Вот, наверное, о нем Шепелев и вспомнил. В этой книжке не будет ни слова правды, он выпускает ее для того, чтобы заработать деньги! – уверял Владимир Борисович, отец певицы.

По его словам, Шепелев и лечением Жанны не занимался – лишь калечил её ненужными лекарствами и пытался забрать в свои руки имущество звезды. Даже кольцо, которое телеведущий подарил своей возлюбленной незадолго до её смерти, Владимир Борисович воспринял как попытку «без лишних судебных тяжб» заполучить деньги певицы, вступив с ней в законный брак.

Сестра Жанны, пусть и гораздо менее эмоционально, но всё-таки негативно отозвалась о книге Шепелева – призналась, что не читала ей и не собирается. Да и онлайн-сообщество кипело от споров: кто-то Дмитрия хвалил, другие, наоборот, называли его жестоким эгоистом.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Её сын Платон стал жить с отцом, который уже много лет не пускает его к родственникам Фриске. Шепелев считает, что они могут быть опасны для ребёнка – и в моральном, и даже в физическом смысле.

Отец певицы, в свою очередь, утверждает, что вся семья очень переживает из-за того, что никто из них не может увидеться с Платоном. По его словам, Жанна сама хотела, чтобы мальчик жил с бабушкой и дедушкой.

Близкая подруга певицы Ольга Орлова тоже лишилась возможности видеться со своим крестником.

– Я не хочу, чтобы потом в Сети Платон нашел мои нелестные высказывания о его отце, которого любит. Конечно, это несправедливо, что я не могу видеть своего крестника. Не понимаю, что плохого могу сделать ребенку? Я пишу смс, но никто не отвечает. Пока жду, у меня черный пояс по терпению, – признаётся Ольга... и продолжает ждать.

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