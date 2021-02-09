Помирившись с внучкой, Светлана Светличная решила продать свою квартиру

К сожалению, квадратные метры жилплощади часто становятся причиной раздоров и конфликтов во многих семьях. В звёздной среде это чуть ли не основная причина ссор и разводов.

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Например, квартирный вопрос уже несколько лет не давал спокойно жить популярной актрисе Светлане Светличной. В конце прошлого года она даже заявила, что старший сын Алексей с женой и внучкой Марией пытаются отобрать у неё квартиру, в которой она проживает после трагической гибели её младшего сына Олега.

В интервью Светлана Афанасьевна неоднократно утверждала, что её хотят устранить физически. Во время записи одной из передач на неё упал осветительный прибор, и она получила травмы, была вынуждена проходить лечение в больнице. Светличная не верит, что это случайность.

Потом звёздная бабушка обнаружила у себя в комнате ртуть. По её мнению, ядовитое вещество подкинули именно родственники, чтобы её отправить. Мария же всё отрицает. Она считает, что бабушка сама могла разбить градусник и не заметить этого, а потом найти шарики ртути и заявить об отравлении. Тем более, что в последнее время у Светличной отмечаются серьёзные проблемы с памятью и вниманием, и она не всегда полностью отвечает за свои действия.

Даже ходили слухи, что актриса собирается завещать всё своё имущество соседям по лестничной площадке, которые присматривали за её котом, пока она лежала в больнице.

После подобных обвинений трудно надеяться на примирение, но Светличная смогла найти общий язык с родственниками. На днях стало известно, что 80-летняя актриса решила продать свои апартаменты, стоимость которых - более 12 млн рублей, и купить себе маленькую квартиру в Сокольниках, где живёт сын Алексей. Разницу, полученную от продажи, Светлана Афанасьевна решила оставить своему правнуку.

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