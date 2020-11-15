Светлана Светличная после ток-шоу помирилась с внучкой, которую обвиняла в попытке отравления

Светлана Светличная пережила несколько ударов судьбы. Сначала она разругалась со своими родственниками, обвинив их в меркантильности. А вскоре оказалась на больничной койке после того, как на нее упала световая установка.

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В последнее время происходящее со звездой советского кино и ее отношения с родственниками широко обсуждались по российскому телевидению, после чего мнения о ситуации в жизни Светличной резко разошлись: одни считают, что артистка психически больна, другие – что ей действительно есть чего опасаться. Своим мнением с журналистами поделилась сама актриса.

– Я побывала на «Пусть говорят», – рассказывает звезда. – Шла на программу и очень волновалась. Но, переступив порог студии, поняла, что стены меня приняли. Раньше я отказывалась сниматься в ток-шоу, не ходила на телевидение. Но сейчас поняла: нужно! Потому что гадости вокруг меня очень много набралось. Мне хотелось, чтобы люди не придумывали, а знали, что произошла такая метаморфоза со мной. Может, я где-то виновата была. Я же очень откровенная и никогда не скрываю какие-то вещи, которые люди должны знать от меня. Очень мало надо человеку: чтобы гадости не говорили!

После удара по голове звезда долго не могла прийти в себя. Артистка была уверена: ЧП было преднамеренным.

– От удара я уже отошла, – вздыхает актриса. – Но до сих пор не могу понять: случайность это или кого-то попросили. Я же не договаривалась об интервью. Но вдруг раздается телефонный звонок: «Светлана Афанасьевна, мы приехали». Я не смогла отказать, вышла на улицу. Рядом стоял столб, который, видимо, неглубоко вкопали в землю. День был ветреный, он на меня рухнул.

От помощи родственников Светличная отказалась. Еще весной она обвинила их в том, что они оставили в ее квартире ртуть для того, чтобы поскорее завладеть наследством. Поэтому восстанавливалась сама.

– На «Пусть говорят» я впервые за несколько месяцев увиделась с Машей, – рассказывает Светлана Афанасьевна. – Была удивлена, что она приехала. Мне кажется, что она меняется. Маша неглупый человек. Она перебрала мои жизненные моменты и осознала, что женщине одной очень тяжело выживать, да еще и в кино. На «Пусть говорят» Маша мне понравилась. Мы стали общаться. Сегодня утром она мне позвонила. Такого никогда не было! Она спросила: «Баб, ну как ты там после вчерашнего?». Маша знает, что после съемок я коньяк пила – меня угощали, а потом еще очень вкусно покормили. Я оценила такой жест со стороны работников телевидения. Людей не кормят, когда они не нужны или им завидуют. Я очень часто сталкивалась с завистью. Но вот сейчас меняется отношение ко мне.

Рядом со Светличной ныне актер Иван Николаев. Впрочем, Светлана Афанасьевна уверяет: с ним у нее чисто дружеские отношения.

– Ваня очень интересный человек, – говорит Светлана Афанасьевна. – Мне кажется, для меня он – родственная душа. Помимо этого, еще Ваня очень интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Ваня так из-за меня нервничает, потому что в моей жизни периодически происходят встречи с людьми, которые хотят сказать мне какую-то гадость. Ваня – моя защита. Любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается и в таких моментах, которые позволяют расправить плечи.

– На «Пусть говорят» были такие, кто пытался меня задеть, – вздыхает Светличная. – Спрашивали: «А правда, что у вас был роман с тем-то или с тем-то?». Я уже научилась отвечать на такие вопросы. «Вы вспоминайте лучше о своих романах, а мои не трогайте. Я все равно ничего вам не скажу!» – говорю я. Единственное, чего я не скрываю, так это того, что целовалась с Гагариным. Горжусь этим! Рядом с моим домом есть памятник Гагарину. И теперь я всем говорю, что его построили в честь нашего поцелуя. После этого у людей исчезают вопросы.

По инф. Sobesednik.ru

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