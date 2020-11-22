«Поле чудес» Леонида Якубовича: что мы не знаем о популярном ведущем?

Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!

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Леонид Якубович стал самостоятельным с малого возраста. Он появился на свет после войны, так что родителям мальчика приходилось много работать, чтобы прокормить семью в непростое время.

Однако его самостоятельность довела до исключения из школы. На каникулах в восьмом классе юный Лёня отправился в экспедицию в Восточную Сибирь и слишком уж сильно там задержался – аж до поздней осени!

За прогулы парня выгнали из школы, он перешёл на вечернее обучение и пошёл работать электромехаником на завод. Впрочем, техническая специальность ему не нравилась, а вот творчество, наоборот, очень привлекало. Он может и поступил бы в театральный вуз, но отец настоял на инженерном факультете.

Даже там Леониду удалось приблизиться к своей мечте, ведь он попал в студенческую команду КВН. Однако же после вуза целых девять лет будущий телеведущий проработал на заводе.

В это же время Якубович продолжал заниматься творчеством и писал юмористические сценарии, за которые в 1980-м году получил место в комитете московских драматургов. Стоит заметить, силами талантливого Лёни популярность приобрёл и Владимир Винокур, ведь именно наш герой придумал известный «Монолог о старшине» для знакомого артиста.

В начале 80-х годов Якубович сыграл свою первую роль в кино, отметившись в драме «Однажды 20 лет спустя». Но все мы знаем, из-за чего Леонид стал живой легендой в нашей стране. В 1991-м году он оказался на месте Влада Листьева в капитал-шоу «Поле чудес». Харизматичный и обаятельный Якубович моментально завоевал народную любовь.

Он умело импровизировал, умел найти подход к любому участнику шоу и с радостью принимал подарки в знаменитый музей «Поля чудес». Интересно, что в договоре артиста был один необычный пункт: ему ни при каких обстоятельствах нельзя было сбривать свои усы! В итоге растительность на лице стала визитной карточкой ведущего.

Параллельно со съёмками в «Поле чудес» Якубович успел засветиться в кино. Он снялся в комедии «Московские каникулы» и даже попал в тележурнал «Ералаш». К тому же наш герой целых пять лет вёл собственный цикл программ «Последние 24 часа».

Любви в жизни ведущего тоже было немало. На втором курсе вуза он женился на девушке из ПТУ, но брак распался из-за предательства любимой. Вторую супругу Леонид встретил в ансамбле «Горожане» незадолго до окончания обучения в институте. Галина Антонова смогла подарить своему избраннику не только счастливые отношения, но и сына Артёма. Впрочем, в этом браке хватало всего.

– Случалось всякое: и ссорились, и без денег были, – делилась Галина. – Когда Артем родился, я вынуждена была сидеть дома, работал только Леня. Потом мы переехали в Ивановскую область, а когда мужа позвали вести программу «Поле чудес», снова вернулись в Москву.

Супруге приходилось мириться с поклонницами ведущего и его друзьями, которым тот уделял немало времени. А потом в жизни Леонида появилась другая девушка – Марина Видо, которая была младше его на 18 лет.

– Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла. Все совершилось правильно. Артем, которому тогда было 18, очень переживал. Жил на две семьи – у меня и у папы, – рассказывала Галина.

В новых отношениях у Якубовича появилась дочь Варвара, а потом и повзрослевший сын подарил дедушке внучку Софию.

Поскольку Леонид Аркадьевич – личность уж очень популярная, вокруг него всегда ходило немало слухов и споров. Так, однажды шоумен попал в ДТП, из-за которого погиб человек. Но экспертиза показала, что погибший был пьян в момент аварии, так что обвинения в адрес ведущего оказались пустыми.

В 2016-м году по СМИ пошли слухи о тяжёлой болезни Якубовича: якобы у него появились серьёзные проблемы с сердцем. Некоторые СМИ даже успели написать о смерти ведущего, но в ответ он только пошутил о своих «похоронах».

В действительности со здоровьем у Леонида проблем особых не было, разве что от лишнего веса он какое-то время действительно страдал. Но ведущий взял себя в руки, занялся фитнесом и теннисом, а потом скинул целых 30 килограммов!

Леонид Аркадьевич в свои 75 лет продолжает заниматься любимым делом, даже несмотря на карантин, который внёс свои коррективы в работу шоу «Поле чудес». А мы продолжим с трепетом ждать каждого появления народного ведущего на экранах наших телевизоров.

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