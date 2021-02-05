Покажет Краков и расскажет о чехах блогер Александр из Варны

За чашечкой кофе предлагает своим читателям провести время блогер Александр из Варны. Его канал на Яндекс Дзен посвящен путешествиям, каждодневным делам и лирике души.

Среди поднимаемых блогером тем: «Как я навсегда избавился от ангины с помощью народного средства. Поделитесь своим опытом», «Нас занесло в Болгарии снегом. Мы бежали от холодов, переезжая южнее, но зима догнала нас и здесь», «Я смог заглянуть в свое прошлое, но увидел другую реальность. Прошлое может измениться», «О куклах, в которых живут сущности из других миров. Как избежать неприятностей», «Мой любимый Питер зимой», «О странном докторе, лечившем тяжелые болезни и его необычном методе. Он помог моей жене», «Как меня крестили втайне от моих родителей. Почему это было необходимо», «Как я сбросил лишний вес, избавился от болячек и вредных привычек. Вы сами можете помочь себе» и т.д.

А еще Александр виртуально знакомит свою аудиторию с храмами. Вот заголовки публикаций, к примеру: «Почему в этом странном храме я не смог долго находиться», «Церковь Сорока мучеников, Болгария, Велико-Тырново», «В подземном храме глубоко под землей» и т.д.

Как видите, уважаемые читатели, за чашкой кофе можно поговорить о чем угодно. А раз поднимаются разные темы, значит и многим людям этот блогер может быть интересен.

В заметке «О традициях и привычках чехов, не простых для нашего понимания. Как я трудно приспосабливался к этой стране» вот что любопытного написал Александр: «Вообще, чехи производят впечатление немного заторможенных людей. Прежде чем чех ответит, он задумается и придумает в голове нужную фразу. Поэтому разговоры у чехов могут тянуться часами, они любят такое длительное общение, оно их не утомляет, а меня сначала раздражало. (...).

Никогда чехи не покажут своего раздражения. Помню, как мы перерегистрировали нашу машину в местном отделении полиции, плохо понимали язык, и сотрудник терпеливо снова и снова объяснял нам, что нужно сделать. Такова его работа, не властвовать, а в первую очередь помогать людям. Это качество чехов радовало, к хорошему привыкаешь быстро.

Чехи не могут подраться, они могут долго препираться, но тихо, даже для пущей важности помашут руками. До обмена ударами дело никогда не дойдет. Такая удивительная нация».

А вы, уважаемые читатели, были знакомы с чехами? Впечатления, рассказанные Александром об этих людях, схожи с вашими или отличаются?

На чем еще сделаем остановку? На интересной зарисовке о Кракове. Автор представил ее в виде слайд-шоу и добавил к своеобразной презентации города классическую музыку.

Что можно было увидеть? Обычный двор, общественный транспорт, улицы города, молодых и пожилых людей, красивые здания и памятники, оформленные цветами клумбы, художников, музыкантов, карету со статными белыми лошадями, ухоженный парк, пруд и многое другое. Зарисовка названа «Такой разный Краков, Польша». И действительно город с подачи блогера показался неодносторонним. А кто хочет тоже совершить виртуальную прогулку по прекрасному Кракову, может пройти сюда .

На нашем сайте читайте также:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...