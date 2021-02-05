Покажет Краков и расскажет о чехах блогер Александр из Варны

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
За чашечкой кофе предлагает своим читателям провести время блогер Александр из Варны. Его канал на Яндекс Дзен посвящен путешествиям, каждодневным делам и лирике души.
Среди поднимаемых блогером тем: «Как я навсегда избавился от ангины с помощью народного средства. Поделитесь своим опытом», «Нас занесло в Болгарии снегом. Мы бежали от холодов, переезжая южнее, но зима догнала нас и здесь», «Я смог заглянуть в свое прошлое, но увидел другую реальность. Прошлое может измениться», «О куклах, в которых живут сущности из других миров. Как избежать неприятностей», «Мой любимый Питер зимой», «О странном докторе, лечившем тяжелые болезни и его необычном методе. Он помог моей жене», «Как меня крестили втайне от моих родителей. Почему это было необходимо», «Как я сбросил лишний вес, избавился от болячек и вредных привычек. Вы сами можете помочь себе» и т.д.
А еще Александр виртуально знакомит свою аудиторию с храмами. Вот заголовки публикаций, к примеру: «Почему в этом странном храме я не смог долго находиться», «Церковь Сорока мучеников, Болгария, Велико-Тырново», «В подземном храме глубоко под землей» и т.д.
Как видите, уважаемые читатели, за чашкой кофе можно поговорить о чем угодно. А раз поднимаются разные темы, значит и многим людям этот блогер может быть интересен.
В заметке «О традициях и привычках чехов, не простых для нашего понимания. Как я трудно приспосабливался к этой стране» вот что любопытного написал Александр: «Вообще, чехи производят впечатление немного заторможенных людей. Прежде чем чех ответит, он задумается и придумает в голове нужную фразу. Поэтому разговоры у чехов могут тянуться часами, они любят такое длительное общение, оно их не утомляет, а меня сначала раздражало. (...).
Никогда чехи не покажут своего раздражения. Помню, как мы перерегистрировали нашу машину в местном отделении полиции, плохо понимали язык, и сотрудник терпеливо снова и снова объяснял нам, что нужно сделать. Такова его работа, не властвовать, а в первую очередь помогать людям. Это качество чехов радовало, к хорошему привыкаешь быстро. Чехи не могут подраться, они могут долго препираться, но тихо, даже для пущей важности помашут руками. До обмена ударами дело никогда не дойдет. Такая удивительная нация».
А вы, уважаемые читатели, были знакомы с чехами? Впечатления, рассказанные Александром об этих людях, схожи с вашими или отличаются?
На чем еще сделаем остановку? На интересной зарисовке о Кракове. Автор представил ее в виде слайд-шоу и добавил к своеобразной презентации города классическую музыку.
Что можно было увидеть? Обычный двор, общественный транспорт, улицы города, молодых и пожилых людей, красивые здания и памятники, оформленные цветами клумбы, художников, музыкантов, карету со статными белыми лошадями, ухоженный парк, пруд и многое другое. Зарисовка названа «Такой разный Краков, Польша». И действительно город с подачи блогера показался неодносторонним. А кто хочет тоже совершить виртуальную прогулку по прекрасному Кракову, может пройти сюда.
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