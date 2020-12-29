Блогер Ольга Липатова знакомит своих зрителей с жизнью в Болгарии

Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.

На платформе Яндекс Дзен и видеохостинге YouTube она размещает небольшие ролики. О чем, например? Вот несколько тем: «Переезд. Как правильно подготовится. Секреты успешного переезда», «Болгария. Варна. Рождественский базар», «Болгария как она есть. Очарование темного золота Варны», «Осенние прогулки по Варне. Вильная зона квартала Аспарухово», «За крапивой в декабре. Сегодня будет крапивный супчик», «Как я встретила лошадь в попоне», «Болгария как она есть. Масочный режим в Варне», «Болгария. Варна. Мой бюджет в октябре», «Сколько денег в месяц нужно, чтобы нормально прожить в Болгарии?», «По святым местам. Мерданский монастырь 40 мучениц» и много другого.

Как видите, уважаемые читатели, блогер поднимает вопросы разного плана. Тем ее каналы интереснее, каждый может что-то для себя здесь найти.

А какое море в Болгарии в декабре хотите увидеть? Блогер приглашает и пишет: «В этом году в Варне необычно хмурый и дождливый декабрь. Но прогулки у моря дарят энергию и здоровье».





Удивительная вещь – интернет. Страны свои границы в связи с шествием по миру коронавируса границы могут закрыть. А блогеры их в своих видео как будто опять людям несмотря ни на что открывают. Вот сидим мы, к примеру, в России и любуемся на декабрьское море в Болгарии. Чудеса современных технологий и конкретные старания Ольги! Кажется, что прямо с экрана море тоже способно дать силы – такая мощь у этой прекрасной водной стихии. Погода в ролике показана хмурая, на пляже почти никого, только вдалеке идут какие-то люди. Зато много птиц – они пока, видимо, заменяют собой отдыхающих.

А еще Ольга поделилась со своими зрителями вечером в стиле сюр. Это была прогулка по Варне. Очень проникаешься увиденными снимками, транслируемыми под красивую органную музыку: необычный памятник, выложенная кирпичиками улица, дождь и спешащие люди, закрытые кафе и магазинчики, деревья с украшенными гирляндами стволами, одинокая кошка....

Опять же спасибо интернету – побывать на прогулке по Варне под дождем можно было сидя в комфорте где-нибудь дома.

Как-то Ольга посетила маленькую сельскую мечеть и со своими зрителями поделилась впечатлениями от этого путешествия. Мечеть находится в небольшом городке Царкалоян. Кому интересна эта прогулка – вот видео блогера, побывайте и вы вместе с ней!

Что еще любопытного? Например, ролик «Фольклорный фестиваль балканских народов. Зажигательный валашский танец». В пояснение к видео Ольга отметила следующее: «Валахи - романоязычный жители Балканского полуострова. Валахи составляли основное население княжества Валахия (XIV—XIX века), вошедшего в состав Объединённого княжества Молдавии и Валахии в 1859 году. С XII до XIX веков упоминается валашский язык, который после чистки языка от славянизмов и образования Румынии в 1860-х годах стал называться румынским. (...). Поныне на Балканах существуют несколько этнических групп, называющих себя «влахи». (...)».

Поражаешься, насколько многогранна и интересна жизнь на нашей планете. И открывается она с разных сторон, в том числе и благодаря таким блогерам, как Ольга Липатова. Спасибо за путешествие!

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