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Похудевший Александр Морозов снова лёг на операционный стол
Анастасия ШИЛОВА   
11 Марта 2021 г.
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Популярный юморист, актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов много лет боролся с лишними килограммами, а когда все попытки не дали результата, решился на кардинальные меры.

Похудевший Александр Морозов снова лёг на операционный стол


Морозову сделали операцию по уменьшению желудка, после чего его вес начал стремительно снижаться. По-научному эта процедура называется гастрошунтирование. К счастью, она обратима, и после полной стабилизации веса желудок можно будет вернуть в прежнее состояние.

От 140 кг у юмориста осталось 95, и на этом он не собирается останавливаться, Александр намерен стремится к идеалу. Однако у него возникли косметические сложности в виде лишней кожи, особенно вокруг «бывшего» живота. Поэтому артист перенёс ещё одно оперативное вмешательство.

В интервью 47-летний Морозов рассказал, что сейчас восстанавливается после операции, которая длилась семь часов. По его словам, в целом он чувствует себя хорошо, но только «всё болит». При этом он не теряет чувство юмора. «Плановый ремонт, скоро буду как огурец», - рассказал Александр Алексеевич.

Единственное, что сейчас беспокоит артиста, так это то, как зрители будут воспринимать его в новом образе. Пока что Александр находится в вынужденном отпуске, так как все гастроли отменены, но в этом он видит и плюсы. Например, будет время для репетиций новых номеров - естественно после того, как закончится курс реабилитации.

Коллеги по сцене рады за Александра. Они считают, что он решился на «сильный» поступок и не побоялся перемен, каждый из них желает ему здоровья и удачи. Преданные поклонники в социальных сетях также пишут добрые комментарии. По их мнению, артист теперь сможет расширить диапазон своих персонажей и «открыться с новой стороны». Юморист же поблагодарил всех и заверил, что такая поддержка очень важна для него.

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