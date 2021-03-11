Похудевший Александр Морозов снова лёг на операционный стол

Популярный юморист, актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов много лет боролся с лишними килограммами, а когда все попытки не дали результата, решился на кардинальные меры.

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Морозову сделали операцию по уменьшению желудка, после чего его вес начал стремительно снижаться. По-научному эта процедура называется гастрошунтирование. К счастью, она обратима, и после полной стабилизации веса желудок можно будет вернуть в прежнее состояние.

От 140 кг у юмориста осталось 95, и на этом он не собирается останавливаться, Александр намерен стремится к идеалу. Однако у него возникли косметические сложности в виде лишней кожи, особенно вокруг «бывшего» живота. Поэтому артист перенёс ещё одно оперативное вмешательство.

В интервью 47-летний Морозов рассказал, что сейчас восстанавливается после операции, которая длилась семь часов. По его словам, в целом он чувствует себя хорошо, но только «всё болит». При этом он не теряет чувство юмора. «Плановый ремонт, скоро буду как огурец», - рассказал Александр Алексеевич.

Единственное, что сейчас беспокоит артиста, так это то, как зрители будут воспринимать его в новом образе. Пока что Александр находится в вынужденном отпуске, так как все гастроли отменены, но в этом он видит и плюсы. Например, будет время для репетиций новых номеров - естественно после того, как закончится курс реабилитации.

Коллеги по сцене рады за Александра. Они считают, что он решился на «сильный» поступок и не побоялся перемен, каждый из них желает ему здоровья и удачи. Преданные поклонники в социальных сетях также пишут добрые комментарии. По их мнению, артист теперь сможет расширить диапазон своих персонажей и «открыться с новой стороны». Юморист же поблагодарил всех и заверил, что такая поддержка очень важна для него.

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