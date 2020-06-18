Петросян о краже денег на похоронах Анатолия Трушкина: «Это какая-то провокация»

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня произошёл неприятный инцидент: неизвестный мужчина, представившийся помощником Петросяна, украл у одного из участников церемонии полмиллиона рублей! Приоткрыть истину в этом деле взялся сам Евгений Ваганович.
По словам Евгения Петросяна, он сам был крайне удивлён, когда узнал о произошедшем.
– Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация, – в сердцах заявил юморист. – Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете?.
Похороны были крайне скромными, да и людей пришло немного – коронавирус всё-таки ещё в самом разгаре. Среди присутствовавших были Юрий Лоза, Симон Осиашвили, Никас Сафронов с сыном Лукой Затравкиным.
Саму историю в подробностях рассказал именно Лука. По его словам, похоронами занимался директор ритуального агентства Самвел, он и стал жертвой вора. Мужчина решил приехать на мероприятие и лично всё проконтролировать, как вдруг к нему подошёл неизвестный и назвался Николаем, помощником Евгения Петросяна. Он тут же напросился помочь Самвелу, так что какое-то время они провели вместе. Преступнику удалось втереться в доверие к окружающим, ведь он и свечи в церковной лавке купил, и даже помогал устанавливать гроб усопшего.
На руку преступнику сыграл масочный режим, из-за которого его лицо почти никто не видел. Впрочем, один раз «Николай» всё-таки снял маску – когда вышел покурить с главой ритуальной службы. Тут его заметили камеры видеонаблюдения, так что сам момент преступления оказался записан. Вор вскрыл машину Самвела, украл кошелёк с крупной суммой денег и скрылся вместе со своими подельниками, которые ждали его в рядом припаркованной машине.
Пропажу денег заметили довольно быстро, вызвали полицию, но к тому моменту преступник был уже далеко. Теперь правоохранители пытаются найти вора с помощью фоторобота и отпечатков пальцев.
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