Известный сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице от коронавируса

В московской больнице умер известный сатирик Анатолий Трушкин.

Артист провел в клинике около месяца после заражения коронавирусом. Заболевание протекало у Трушкина в тяжелой форме, и медики не смогли спасти ему жизнь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Ему было 78 лет.

Издание уточняет, что в последнее время Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ.

Юморист попал в больницу 9 мая подтвержденным тестом на коронавирус. Ранее сам сатирик сообщал, что у него повысилась температура и начался кашель.

Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, юморист, редактор и сценарист, телеведущий. Юмористические произведения Трушкина читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

По инф. rosbalt.ru

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