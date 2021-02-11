Пётр Мамонов рассказал подробности о перенесённом инфаркте

Музыкант и актёр Пётр Мамонов всегда был открытым для общения, и не только с прессой, но и со своими поклонниками. И на днях он рассказал о перенесённой операции на сердце, а также о том, что думал в те тяжёлые дни.

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Мамонов никогда не пытался скрывать, что в его жизни был период, когда он сильно страдал от алкогольной зависимости. Этому способствовала буквально свалившаяся на него популярность, которая пришла после создания своей музыкальной группы. Всё это очень сильно подорвало здоровье артиста, а два года назад у него был инфаркт. После всех обследований врачи решили, что необходима серьёзная операция.

По признанию Мамонова, он и сам не верил в благополучный исход. Ему было очень страшно, так как несколько его друзей умерли от обычных операций – а тут такое сложное вмешательство! Соглашаясь лечь на операционный стол, актёр на самом деле готовился к худшему.

Однако ему достался лучший хирург города, да и оборудование сейчас позволяет проводить вмешательства очень аккуратно и без лишних разрезов. Поэтому уже через три дня актера выписали домой в удовлетворительном состоянии. Да и послеоперационный период прошёл достаточно гладко, без осложнений.

Кстати, это не первый случай в жизни Петра Николаевича, когда он находился на грани жизни и смерти. В 25 лет Мамонову в драке пробили лёгкое, и он провёл 40 дней в коме, а врачи и родственники уже не верили, что увидят его живым.

Несмотря на такие испытания, религией актёр стал интересоваться после 45 лет. По словам Мамонова, «у него было всё», но несмотря на это, он не мог понять, ради чего живёт на свете. Сейчас же актёр уверен, что каждый человек сам себе создаёт судьбу. И считает, что настоящая вера заключается не в соблюдении всех церковных ритуалов, а в покаянии и очищении своей жизни.

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